Acumulacion di incidente a causa e Brown Out na WEB

Diadomingo 28 di Mei den oranan laat di atardi, a surgi un interupcion den produccion di coriente na WEB. E interupcion a surgi alrededor di 5 pm y pa mas o menos 10 pm a logra 100% reconexion riba e red di distribucion di ELMAR. Un cantidad di bario pabou di brug, entre otro e area di hotel, a keda sin coriente. Un investigacion preliminar ta mustra cu durante trabou di reparacion na un unidad di produccion di steam (miho conoci como boiler) a surgi un fayo cu a pone cu dos unidad di produccion di steam a wordo saca for di servicio tras di otro. Esaki ta sosode via nan sistema di seguridad pa asina proteha personal y mashin. Consecuentemente, intentonan di personal di operacion di WEB pa start e unidad di emergencia (e turbina di gas) pa por mantene e suministro balansa, no tawata exitoso. E imbalance aki tambe a afecta un motor RECIP y saca esaki for di servicio. E fluctuacion di voltahe y frecuencia tambe a afecta Windpark Vader Piet cu a wordo saca for di servicio varios biaha pa su sistema di siguridad. Concluyendo, por papia di un acumulacion di incidente cu a causa e brown out di diadomingo ultimo.

Un biaha mas WEB a haci su maximo esfuerso pa stabilisa e suministro. A trata pa mantene comunidad mas informa posibel via WEB su pagina di Facebook, durante e periodo di e brown out. E compania di awa y energia ta ofrece su disculpa pa e inconveniencia cu comunidad a sufri diadomingo ultimo.

E proceso di generacion y suministro di coriente ta consisti di operacion di entre otro boiler, turbina, molina di biento, panel solar y generadornan RECIP di WEB, hunto cu cabelnan di coriente, transformador y substacionnan di voltage halto. Esakinan ta maneha pa operadornan di forma cu tur ekipo ta reacciona segun e demanda di coriente di nos isla ta cambia. Si diripiente e demanda subi of baha, operadornan di WEB mester por reacciona hopi liher pa por mantene e generacion di coriente stabil. Pa WEB e prioridad na momento di un interupcion ta pa reestablece e situacion di coriente. Despues, ta haci investigacion mas profundo pa determina kico mester haci pa evita ripiticion.