Activo domestico netto y reserva di divisa netto a baha

Relato Mensual pa April 2018

Desaroyo monetario

Den e luna di april 2018, e cantidad di placa den circulacion a baha cu Afl. 54,6 miyon te na Afl. 4.332,3 miyon, compara cu maart 2018. Esaki a resulta door di menos activo domestico netto (‐Afl. 47,8 miyon) y un bahada den reserva di divisa netto (‐Afl. 6,8 miyon).

E bahada den e activo domestico netto a wordo causa pa un caida den tanto transaccionnan no relata na credito (‐Afl. 25,4 miyon) como den credito domestico (‐Afl. 22,4 miyon). E reduccion den credito domestico a resulta for di caidanan den credito bancario netto na e sector publico (‐Afl. 12,0 miyon) y den credito bancario na e sector priva (‐Afl. 10,3 miyon). E bahada den credito bancario netto na e sector publico ta relaciona cu un caida den e depositonan di gobierno (‐Afl. 12,1 miyon). E reduccion den credito na e sector priva a resulta for di menos credito na empresa (‐Afl. 9,5 miyon), credito na consumidor (‐Afl. 0,6 miyon) y hipoteca pa vivienda (‐Afl. 0,4 miyon).

E caida den e reserva di divisa netto di e sector bancario (‐Afl. 6,8 miyon) ta debi na benta netto di divisa na publico (‐Afl. 215,0 miyon), principalmente relaciona cu entrada for di importacion di mercancia, transferencia netto pa cuentanan den exterior di companianan local y e asina yama “primary income account”. Esaki a wordo mitiga pa un gran parti pa compra netto di divisa for di publico (+Afl. 208,2 miyon), primordialmente relaciona cu entrada for di turismo.

Inflacion

E nivel general di prijs, cu ta wordo midi door di e indice di prijs di consumo, a registra un subida di 2,6 porciento den e luna di april 2018, compara cu april 2017. E contribuyentenan principal na e aumento aki ta e componentenan “Transporte” y “Cuminda y Bebida No‐Alcoholico”. Si exclui e componentenan di cuminda y energia for di e indice di prijs di consumo, inflacion a mustra un aumento di 1,2 porciento compara cu april 2017. Pa loke ta trata e promedio anual di e tasa di inflacion, esaki a regsistra 0,3 porciento na april 2018, compara cu cero porciento na maart 2018.

Turismo

Na april 2018, e cantidad di turista a registra 88.115 bishitante, cual ta 8.800 bishitante (‐9,1 porciento) menos cu na april 2017. E bahada aki a resulta principalmente door di un reduccion den e mercado Latino Americano (‐6.705 bishitante of ‐39,8 porciento) y den e mercado Europeo (‐1.322 bishitante of ‐18,4 porciento). Tambe e mercado Norte Americano a mengua (‐508 bishitante of ‐0,7 porciento).

E bahada den e mercado Latino Americano a resulta principalmente door di menos bishitante for di Venezuela (‐5.742 bishitante of ‐73,4 porciento). E caida den e mercado Europeo a wordo causa primordialmente pa menos bishitante for di Inglatera (‐1.112 bishitante of ‐76,7 porciento).

E cantidad di turista crucero a registra un bahada di 7.603 bishitante of 12,0 porciento te na 55.618 bishitante na april 2018, compara cu april 2017. E cantidad di barconan a baha for di 28 na april 2017 pa 26 na april 2018.

Entrada di Gobierno

Na april 2018, entrada di gobierno a suma Afl. 76,1 miyon, cual ta Afl. 2,9 miyon mas compara cu e mesun luna di e aña anterior. Esaki a resulta for di un expansion den entrada di impuesto (+Afl. 8,1 miyon) y un reduccion den entrada no relata na impuesto (‐Afl. 5,3 miyon).

E subida den entrada di impuesto ta relata principalmente na mas entrada for di impuesto riba ganashi (+Afl. 2,6 miyon), impuesto riba divisa (+Afl. 2,2 miyon), impuesto riba entrada (+Afl. 1,2 miyon) y impuesto riba entrada (+Afl. 0,9 miyon). E crecemento aki a wordo parcialmente mitiga pa menos entrada for di impuesto riba camber di hotel (‐Afl. 0,4 miyon).

