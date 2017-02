Activistanan di Transparencia Venezuela deteni

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) di Venezuela a detene cuater persona, identifica como coordinado y activistanan di e organisacion Transparencia Venezuela, segun e organisacion no gubernamental a informa den un comunicado.

Dos di e detenidonan tabata e periodistanan Jesús Urbina y María José Túa. Dos coresponsal Brasilero, Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira tambe a keda deteni.

Transparencia Venezuela a bisa cu e dos detenidonan tabata “buscando informacion” riba e brug cu ta crusa e lago di Maracaibo, den Estado Zulia, un obra ehecuta door di e empresa Brasilero Odebrecht.

E ONG a bisa cu un comision di Sebin “a detene nan y nan a wordo escolta te na e sede di Sebin, na Maracaibo pa un entrevista. Nan a kita nan celularnan for di nan ora nan a yega e sede di Sebin.

Sindicato Nacional de Trabajadores di Prensa y e Colegio Nacional di Periodistanan na Zulia tambe a informa di e sucedido.

Gobierno Venezolano no a confirma ni nenga e detencionnan.