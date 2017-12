Activista topless di “Femen” kier a horta estatua di Niño Hesus na Vaticano

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano- Un “femen” Ucranio a irumpi, cu su pechonan afo, den e pesebre gigante den Vaticano, riba e Plaza di San Pedro. El a pasa man cu un estatua di Niño Hesus y gritando na Ingles: “Dios ta muhe”, segun polis a informa dialuna.

Segun un comunicado di polis Italiano, encarga cu vigilancia na luganan di siguridad halto, e militante di 25 aña a realisa e accion dos hora prome cu e bendicion “Urbi et orbi” di papa Francisco, duna for di e balcon di e basilica di San Pedro, dilanti di 50 mil persona. Esaki segun e agencia di noticia AFP.

‘Femen’ ta un movemento femenino cu a surgi na Ucraina, y ta destaca pa realisa accionnan “topless” contra di e ex regimen di Ucraina, presidente di Rusia y misa Ortodox, cual e ta acusa di ta contra di e derechonan di e ser muhe.

E femenista a wordo deteni pa resistencia y door di a herida un representante di orden publico, ofensa na confesionnan religioso, tentativo di robo y actonan obsceno den un luga publico.

Polis a indica cu e hoben diripiente a tira su tas abao y hisa su jas, mustrando su pechonan, prome cu el a subi e barera cu ta proteha e pesebre y bay pa e estatua di Hesus.

Fuente: http://www.ntn24america.com