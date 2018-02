Actitud y mentalidad di nos hobennan tocante consumo di alcohol mester cambia

Den e conferencia di prensa ultimo, parlamentario di MEP, sra. Sue Ann Ras a trece padilanti tres caso cu den e ultimo lunanan a shock henter nos comunidad y cu a causa dolor na e famianan na momento cu esakinan a sosode. Comunidad mes a bin dilanti y a vocifera nan preocupacion y dolornan pa cu e casonan aki. Pero si bay analisa loke a sosode den fin di siman ultimo na Aruba, e pregunta cu mester ser haci ta, unda e preocupacion di e ultimo lunanan mes a keda awo?

Caso di de Vuyst

Prome ta relaciona cu e caso lamentabel cu a tuma luga na de Vuyst, esta di e hoben Sierra. Aki sra. Ras a vocifera su preocupacion pa cu e forma di traha den e caso aki, ya cu tres luna a pasa caba y te ainda no tin ningun claridad. Constantemente ta wordo treci na su atencion cu e caso lo bay haya solucion y sra. Ras ta kere cu esaki tambe lo ta e caso. Sinembargo e ta di opinion cu pueblo te ainda ta bibando den incertidumbre y intrankilidad pa loke cu a pasa. E ta trece henter e asunto aki padilanti y siguramente esaki no ta bao di presion di su votadornan, pero cu e tambe ta parti di famia di e victima. Su preocupacion ta cu tin hopi caso cu te dia di awe no a haya claridad di dia y e tin miedo cu e caso asina cruel y doloroso aki bay den e mesun direccion. Locual ta hopi preocupante tambe ta cu ningun hende no sa ken ta e persona of personanan cu ta canando den comunidad y cu ta dispuesto pa haci cierto actonan criminal contra un persona. Sra. Ras ta haya cu lo ta bon pa e caso haya un solucion mas pronto posibel, ya cu finalmente husticia mester prevalece.

Abuso di alcohol

E di dos caso ta locual a tuma luga durante Carnaval den fin di siman pasa. Echo ta cu tin hopi hende ta uza e celebracion aki pa haci abuso di consumo di alcohol. E cantidad di detencionnan debi na influencia di alcohol tabata alarmante durante e actividadnan carnavalesco. Aki e parlamentario a trece padilanti tambe e caso di Zinnia, caminda por papia tambe di iresponsabilidad y consumo di alcohol. E ta haya cu mester cambia e actitud y mentalidad di nos hendenan tocante di e riesgonan na nomento cu bo ta bao influencia di alcohol y tur e consecuencianan cu esaki ta trece cu ne. Mester sigui cu campañanan mas intensivo y mara esaki na cierto medidanan. Hopi biaha e comunidad ta convivi, ta keda den shock, ta cuminsa critica pero na momento cu nan mester yega pa actua of tuma consciencia y cambia nan actitud, esaki no ta bayendo manera cu e mester bay.

Caso di 2 criatura inocente

E di tres caso ta e asunto di e dos criaturanan Rishandroh y Eugene cu a fayece recientemente. Aki sra. Ras a trece padilanti cu por a constata cuanto abuso y negligencia di mucha tabatin den fin di siman ultimo. E ta haya esaki inaceptabel. E pregunta ta: “con nos por corda cu e dos muchanan a muri recientemente y nos mes ta bira ta haciendo abuso y negligencia cu nos mesun muchanan?”. Entre otro durante carnaval tabatin varios baby y muchanan di 2 pa 3 aña. Echo ta cu hopi biaha nos tur ta convivi solamente un rato, nos tur ta rabia, pero ni un of dos luna despues wak kico ta pasando atrobe. Cuanto mayor no a abusa y neglisha nan propio yiunan chikito? Remarcabel tabata e cantidad di menornan cu a wordo deteni durante e ultimo actividadnan di Carnaval, caminda esun mas jong tin 15 aña di edad. Pregunta ta: Unda e mayornan tabata e momento ey?

Finalmente sra. Ras a trece padilanti cu problemanan social ta cuminsa na cas, pero atrobe ta tuma un comunidad pa lanta un mucha. Mayornan mester asumi responsabilidad pa e ora ey por tin un trabao cooperativo y colaborativo entre mayornan, Cuerpo Policial y gobierno.

