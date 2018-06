Aclaracion di loke ta bibando den DVG

Recientemente a sali den rednan social, particularmente riba 24ora.com y den Bon dia Aruba, un articulo titula: “Ta reinando disgusto formal entre trahadonan di DVG” den cual mi nomber y fam y funcion completo a wordo saca, den 24ora.com te hasta cu potret di mi cu mi futuro esposa. Mi ta kere ta na su luga pa bisa dos cos tocante e asunto aki.

Na prome luga ta hopi lamentabel cu un Director, enbes di defende su mes cu hecho y punto nan clave di con bon e ta funciona, a prefera di ataca mi den media y haci’e un asunto personal, mientras mi ta fungi como delegado di sindicato T.O.P.A. na pia di trabou. Acaso Director tawata kier pa tur hende wak cu berdaderamente tin intimidacion y dictadura na DVG? Te aworaki mi no a ricibi ningun reclamo por escrito ni verbal di ningun miembro di T.O.P.A. na DVG ni di otro colega cu nan no ta para tras di mi como delegado. Actualmente den un forma of otro 90% di trahadonan ta para tras di e accion nan tuma.

Ainda mas, ta lamentabel cu Director a permiti pa hende baha un potret riba Facebook di mi cu mi futuro esposa y a publica esaki sin nos previo permiso riba 24ora.com. Esaki ta den violacion di art. 20 di Auteursverordening. E director a viola tambe cu su acusacion nan su obligacion di secresia (geheimhoudingsplicht). Como tal mi a entrega un keho cerca Minister di Salud pa motibo cu esaki ta un acto castigabel segun LMA. Mi ta spera tambe cu e medio nan cu a publica e articulo sin consulta hecho lo por rectifica tambe, segun etica di periodismo. Fuera di esey ta un lastima cu e director, na luga di traha duro pa lanta Salud Publico, ta opta pa continua cu intimidacion y maneho di dictadura. Riba diahuebs 31 di mei a tuma luga un reunion general di tur e cabesante nan di DVG. E unico punto di agenda tawata mi persona/inkietud den DVG. Berdaderamente esaki ta e punto di agenda mas importante pa Salud Publico? Mi ta spera cu pueblo di Aruba por forma awor e imagen completo di loke berdaderamente tawata bibando den DVG. Cu reina husticia y paz pa nos tur!

Atentamente,

Jayburtt Dijkhoff

Comments

comments