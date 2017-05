ACCP Conference Aruba 2017 priminti di ta un exito

Comisario di polis, Trudy Hassel ta splica riba e siman di e ACCP Conference Aruba 2017, cual tin cu bisa cu tabata un exito. El a splica cu a habri e conferencia oficialmente dia 1 di Mei cu a pasa, cu un parada di husticia, cu a pasa dilanti di e hotelnan. E atendencia y comentarionan tabata sumamente positivo. Hassel a gradici tur esnan cu a apoya nan y haya e parada tremendo. Despues a sigui apertura di e conferencia, unda cu tabata tin 200 participante. Tambe mas of menos un 100 compania di afo cu a bin cu nan representantenan. E conferencia ta biniendo hopi bon. Awe, diamars, e tayernan a cuminsa. Tin 15 tayer en total, no solamente pa Cuerpo Policial, pero tambe pa departamentonan cu traha conhuntamente cu Cuerpo Policial. All on all, ta bayendo bon y ta premira pa diabierna, ora cu tur cos clausura, e por ta un conferencia exitoso. Tin cu bisa cu te ainda cu unico cos cu a haya ta complement. E apertura cual a pasa dialuna, a bisa cu tabata prome biaha den historia di e 32 aƱanan di ACCP. Ta sumamente orguyoso di esey. E meta ta pa promove Aruba riba mapa internacional, vooral bao di comunidad policial.

Un di e metanan principal di e conferencia aki pa e hefenan di polis, ta pa traha un plan estrategico pa full Caribe, pa asina por coopera como cuerponan policial Caribense, mas cu otro. Esey ta e meta principal. Naturalmente e tema di e parada y e tema pa nan en general ta, cu sa di e desaroyonan mundial den paisnan cu ta confronta otro cu posibel guera of cosnan un tiki menos bunita pa humanidad y como polisnan Caribense ta bisa cu ta para pa paz. Esey ta e tema general cu ta pasa door di e conferencia, maske cu e topico cu a wordo toca door di e comisarionan, ta globalisacion y crimennan organisa transnacional, o sea cu ta crusa frontera. Esaki ta e tema principal y poco poco ta yegando hunto cu e tayernan, na e metanan.