Accion contra luga di cuminda ta tuma luga na tur momento

Awendia tin hopi luganan di cuminda a cuminsa lanta hopi rond Aruba pa cual aki a puntra Sra. Yvette Geerman di Departamento di Higiena con ta bayendo cu e controlnan.

E accionnan ta sigui, pero pafo di oranan di trabao y si tin kehonan, esaki nan tambe ta wordo atendi pafo di oranan di trabao. Pero si nan mester bay, tin plannan pa pak esakinan durante oranan di anochi. Dus no ta solamente ora di accion of ora di un keho, pero esaki ta forma con lo bay structura esaki y bay handle e situacionnan aki. Tin hopi trucknan di cuminda ta lantando y esaki mester wordo regula mas miho cu ta posibel, pa por tin un control ariba e situacionnan aki.

Peticionnan cu Departamento di Higiena ta haya ta esunnan cu ta regula den ley. Ley ta papia di restaurantvergunning, hotelvergunning, logementvergunning, koffiehuisvergunning, bierenhuisvergunning. Esunnan cu ta canalsia via di ley, peticionnan cu nan tin bista ariba dje. Y take awaynan ainda no ta regula den ley. Y esey den practica, ora cu nan ta afo,e ora nan sa, cual luganan ta lanta. Tin un diferencia entre un take away y e vergunning ya caba menciona.

Restaurantnan ta regula den ley. Pa bin na remarca pa un vergunning di restaurant, bo meser haci e aplicacionnan via ley. Eynan otro rekisitonan ta poni. Take away no ta regula den ley y e no ta para den e vergunningverordering. Mescos cu e garoshinan di cuminda, cu no ta regula den ley. E restaurantnan tin un bista ariba dje, ya cu e ta cana via ley. Nan ta wordo conseha prome cu nan habri y prome cu nan cuminsa opera. Take away, ta ora cu Departamento di Hygiena ta pafo ta controla, e ora nan ta topa cu nan.

Pueblo ta e wowo pa Departamento di Higiena y nan por yama na e number di telefon 522-4200 puntra pa e Dienstwaren Keuring en Higiena, pa duna informacion y e inspectornan ta bay haci nan controlnan manera mester ta.

Durante e fin di aña aki, hopi preparacion di cumindanan den e caso aki, y Sra. Yvette Geerman ta bisa pa pone atencion ariba dje, ariba e higiena personal, e labamento di man, ta e parti basico. Ora di uza di producto, check ki tipo di producto bo ta uza. No cumpra mucho cuminda, ya cu mas chens tin pa cuminda daña.

Cuminda prepara caba no bruha esaki cu cuminda curu, pa evita pa contaminacion tuma luga. Ta hopi importante pa e temporada aki, y cuminda ta hopi delicado y nan ta den un momento calor. Pone atencion ariba e temperatura, no laga cuminda afo mas cu dos hora. Ta puntonan di atencion, segun Sra. Yvette Geerman, di Departamento di Hygiena.