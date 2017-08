Accion contra criadero di sangura ta sigui

Accion contra criadero di sangura ta continua y pueblo tambe mester por yuda combati esaki. E plan riba su mes ta bon, pa asina evita di wordo pica pa sanguranan cu ta carga e tres virusnan, esta dengue, Zika y Chikungunya. Tur esaki por wordo preveni door di haci rond di cas limpi, esaki segun dokter Maritza Ordoñez di Departamento di Salud Publico.

No mester lubida cu GKMB ta siguiendo su plan di accion tremendamente bon. Una bes cu haya e notificacion nan ta bay. E flowchart ta sigui traha tremendo. Una bes cu e dokter di cas ta sospecha pa tur tres, e ta manda test pa laboratorio, di biaha ta bay pa DBZ, despues ta yama GKMB, e ta pasa su trabao y ta pasa epidemiologia e informacion, ta follow up y ta mira unda ta e problematica di sangura ta sigui.

Tristemente tin cu bisa cu hopi di e casonan ta den e barionan di Pos Chikito, Savaneta, San Nicolas, Noord, Paradera, entre otro. Pero e responsabilidad di cada hende den su cas ta pa bay sikiera dos biaha siman pafo, tira un bista unda cu tin awa para. Baki di e mascotanan, e tapa di pos cu mester ta bon cera. Wak e awa cu bo ta colecciona bao di e airco, tir’e afo. Tur esey por tin un webo para, wardando un tiki awa pa por broei.

Nos ta bay haya mas awa sigur. Pronostico ta bisa cu awa ta biniendo. Awor aki tin hopi hende ta cu vakantie, pero esnan cu ta na cas, tin cu haci un tiki mas pa e cas. Si bo ta mira cu bo no por combati e criaderonan, yama GKMB. Nan tin practicamente e solucion y e consehonan kico bo tin cu haci.

Nos tin e sangura y tanten cu e sangura ta aki no por haci mucho. Tin cu combati’e. Elimina e criadero ta esencial. Sin criadero, no tin sangura y sin sangura, no tin ni dengue, ni Zika, ni Chikungunya.

Hende grandi y mucha ta keda semper vulnerabel pa loke ta trata sangura, segun dokter Maritza Ordoñez di Salubridad Publico.

E hende grandi pasobra mayoria di nan, una bes cu nan ta di edad avansa, nan tin un of dos malesa cronico acerca. Sea ta di curason, sea di riñon, pulmon. Una bes cu bo haya cualkier virus, Dengue, Chikungunya, Zika, pa mas leve cu ta, semper e ta bira un complicacion. Vooral e persona cu ta riba cama, cu no por cana of cu no por bal pa su mes, ta un persona vulnerabel pa cualkier situacion.

Ordoñez ta splica cu dengue ta mucho mas peligroso y mortal, compara cu e otro dosnan. Solamente Zika tin un problema en conexion cu e hende na estado y su baby. Pero dengue ta mucho mas peligroso. Mayoria di e poblacion ya tabata tin contacto cu dengue. Si awor aki, un biaha mas otro 0 tipo ta drenta den bo curpa, bo tin chens pa haya un dengue hemoragico y esey ta mortal.

Nos mester ta mas alerta den e temporada aki. Tambe cu un mucha chikito, pasobra e no tin su sistema inmunologico fuerte ainda. Cualkier malesa di esaki drenta su curpa, por bira un complicacion.

Si bo tin mama, tata, welo, malo na cas, no mester lubida, tira un bista rond di cas y paden tambe. Hopi biaha tin tanto potoshi den un camber, cu por automaticamente bira un criadero pa sangura, dr. Ordoñez a comenta.