Accidente serio na Noord: Auto a dal señora cu a yega crusa su dilanti

Diabierna mainta trempan riba caminda di Noord prome cu e luznan di trafico na ex rio grande un auto lo a dal un peaton riba caminda y e persona a resulta seriamente herida. Polisnan a yega di biaha na e sitio cera caminda y cuminsa duna un man ya cu personal di ambulans tambe a yega basta lihe na e sitio. Na e sitio polis a pone e chauffeur supla y a supla 0, kermeen nada di alcohol den su sistema.

E señora peaton lo a baha for di un bus y a yega crusa dilanti e tercel cu tabata biniendo for di pabou, e chauffeur no por a haci mucho y a dal e peaton. E impacto tabata fuerte cu a laga e señora cu sla serio na cabes y tabata sangra profusamente. Paramedico a transporta e victima den ambulans cu urgencia pa Hospital. Polis di trafico, y tambe Alto Comisario y demas hefenan di Polis tambe a yega na e sitio haciendo nan trabou y keda na altura di e situacion aki. Na final departamento tecnico di cuerpo policial y slachtofferhulp a yega.

Comments

comments