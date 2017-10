Accidente entre trein y bus ta cobra bida di 18 persona

MOSCU, Rusia- Por lo menos 18 persona a perde na bida den un accidente registra entre un bus y un trein den e region Ruso di Vladimir. Cuater pasahero, entre nan 2 mucha, ta den estado critico, segun e portal RIA Novosti. No tin datonan disponibel riba posibel victimanan den e pasaheronan di e trein.

E bus tabata tin plachi number di Kazachstan y tabata transportando ciudadanonan di Uzbekistan, segun RIA Novosti, citando vocero di e gobernador di e region, Rita Shliájova. E canciyer di Kazachstan a confirma cu e dos chauffeurnan di e bus, cual un di nan a muri den e accidente, ta di e pais Centroasiatico aki.

Vocero di e gobernador di e region di Vladimir, a splica cu e bus a keda pega riba e caminda na momento cu mayoria di e pasaheronan tabata drumi. E chauffeur a cuminsa grita y 34 pasahero a purba pusha e bus pa sak’e for di caminda.

pasaheronan cu a sali for di e bus a sobrevivi e accidente, pero esunnan cu a keda den e bus a perde nan bida ora cu e trein a dal den dje. E bus a keda, literalmente destrui.

