Diasabra anochi na e crusada altura di Wit gele kruis riba Koningstraat y Emmastraat a sosode un accidente entre dos auto. Polisnan a presenta di biaha debi cu nan a haya un yamada cu e accidente ta pisa pero na e sitio no tabata e caso. Ta falta di preferencia debi cu e accent vcar a subi e crusada y no a duna preferencia na e toyota van bayendo zuid. No tabatin ningun persona herida, daño material tabata considerabel.