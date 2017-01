Accidente di trein na India ta cobra bida di 39 persona

Por lo menos 39 persona a muri y un cantidad otro a keda herida ora cu e trein a sali for di su railnan den e estado Andra Pradeh na India.



Nuebe wagon a sali for di e railnan cerca di e station Kuneru na Vizianagaram.

Ainda tin hopi persona pega den e ruina di e trein y rescatistanan ta adverti cu e cantidad di persona cu a perde nan bida por subi.

Ainda no ta conoci kico tabata e causa cu e train a sali for di e railsnan.

E accidente a sosode riba un Diasabra anochi, ora cu e trein tabata bayendo for di Jagdalpur pa Bhubaneswar, e capital di e estado di Odisha.

Accidentenan di trein no ta algo inusual na India, na unda cu mayoria di e railnan ta anticua.

Na November ultimo mas di 140 persona a muri ora cu un trein a sali for di su railnan.



Na Mei 2015 un otro accidente a sosode na Uttar Pradesh, matando 39 persona y 150 persona a keda herida.