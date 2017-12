Riba e caminda di Piedra Plat altura di ex john pizza a sosode un accidente entre tres auto y tabata tin persona herida. Di biaha Polis ta yega na e sitio y constata cu un pickup chevrolet biniendo for di pabou a dal basta duro tras di un pickup blanco cu consecuencia e pickup a dal den un hyundai tucson bahando for di pariba. E chauffeur den e pickup blanco a resulta levemente herida y ambulance a presenta pa atende cune. DaƱo materila na e vehiculonan tabata basta.