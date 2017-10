Diamars atardi na e crusada di Morgenster a sosode un accidente entre dos auto pa falta di preferencia. Ta asina cu e suzuki liana biniendo for di pabou a bay pa lora dilanti e pickup nissan bahando for di pariba. Aki ta unda e pickup a dal basta duro den e suzuki cu a bay pa lora su dilanti ya cu mucho no por a haci pa desvia. Ambulance tabata presente pa atende cu e victima. Polis di trafico tabata na e sitio pa tuma datos di e accidente.