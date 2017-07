Accidente cu basta daño material na Meiveld

Den e birada skerpi di Meiveld diaranson den careda di 11:45 anochi a sosode un accidente di auto basta fuerte. Roadservice a acudi na e sitio pa tuma datos y potret di e dalmento. A constata cu e swift biniendo for di pabou a tuma e birada skerpi grandi y bay den banda contrario dal basta duro den un pickup bahando for di pariba. Ambos chauffeur tabata tin dolor na curpa pero no tabata desea asistencia medico. Unidad di bombero a presenta debi cu tabata tin basta azeta riba caminda pa basha santo riba esaki.