Accidente basta fuerte cu herido na Hooiberg

Diasabra pasa di 11:30 anochi riba caminda principal di Hooiberg altura di well well a keda registra un accidente di auto basta fuerte cu a laga tres persona herida. Polisnan ta yega basta lihe na e sitio y constata cu e starlet berde tabata bahando for di Santa Cruz direccion pabou y yaris ta sali dilanti e starlet cu consecuencia e impacto tabata basta fuerte. E yaris a keda draai despues di e impacto y bay dal den un lexus staciona banda di caminda pa bende pabou di e t-weg. Ambulansnan a presenta pa atende cu e heridonan y a keda transporta pa hospital.

