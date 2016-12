Abogado y locutor na radio ta haya droga den su cas y ta detene 3 sospechoso

Diadomingo merdia a spacha un patruya di Polis di Noord pa efectua detencion di tres sospechoso. A bay hunto cu nan Wachtcommandant, pero ora a yega na e adres indica, a nota cu tin mucho mas cu djis detencion na dicho adres. Polis a descubri un plantacion grandi y profesional di marihuana den e cas situa na Sabana Liber. Por cierto, ta trata aki di cas di un abogado kende tambe ta lucutor cu ta traha na radio na Santa Cruz.

Mester menciona cu tabata danki na e observacion di e Polisnan y e prome impresion di e cas a duna, cu mesora a sospecha cu ey no ta solamente un cas, sino cu eyden tin un operacion profesional di cultivo y preparacion di droga, pa ser exacto di marihuana.

Di acuerdo cu procedura penal, a pidi e doño di cas si por drenta paden pa haci un “Huiszoeking” como cu ta sospecha cu tin un operacion ilegal di droga den e vivienda. E doño di cas a nenga e peticion di Polis, locual a pone cu a pidi mesora pa presencia di un Fiscal Auxiliar pa por aproba pa drenta paden.

Polisnan Maritimo a core yega na e sitio tambe pa duna un man den e accion relampago cu a duna bon resultado.

Manera ley ta prescribi den casonan di droga asina, teniendo cuenta cu aki no ta trata di un cigaria di Marihuana, sino cultivo profesional di marihuana pa benta “por mayor”, cu a opta pa tuma 2 auto den beslag, mientras cu a traha un “ontnemingsrapportage” den cual Hues lo mester dicidi kico mas ta kita di e sospechoso. E ley aki ta aplicabel na momento cu Polis descubri un plantacion y cultivo profesional di Marihuana, unda ta conta e balor, e gastonan pa cultiv’e, e ganashi cu lo a saca for di e benta ilegal, pa asina por fiha un multa cu sa bay mayoria bes cu tumamento di auto of propiedadnan den beslag.

Mester menciona cu Mando Policial a expresa palabranan di elogio pa e trabou desplega pa e ploeg di 7 Polis di districto di Noord, cu den e caso specifico aki a bay e “extra mile” pa por a logra descubri e cultivo profesional aki. Ta solamente cu e dinamismo aki di Polisnan cu ta surpasa tur expectativa, cu hunto ta logra combati criminalidad y caba cu e baho mundo di droga.