Abogado Jose Figaroa: Un trahado no mester tin miedo si sa cu e ta para pa su derechonan

Segun Abogado Jose Figaroa, un trahado no mester tin miedo si e sa cu e ta para pa su derechonan y pesey e ta miembro di un sindicato. E ta e miho forma pa haya ayudo ora tin mester.

Na momento cu simplemente bo ta haci un pregunta a base di un derecho cu bo tin pa ley, no ta mira pakico lo mester tin miedo. Hasta si a base di esey, un dunado di trabao haci algo contra bo, ta sigur cu e trahado lo bring’e, pasobra no ta haci algo malo. Bo a para pa bo derecho. Bo a bay reclama algo cu bo tin derecho riba dje.

No por ta asina cu un dunado di trabao por sinti’e liber pa keda sin cumpli cu obligacionnan. Mescos e trahado, tin su obligacionnan y tin cu cumpli cu trabao, mesun cos un dunado di trabao tin cu paga un trahado. Si e traha un dia cu e mester wordo paga double, e mester page double. No por kere cu por keda sin page y no tin ningun tipo di consecuencia mara na esey. E trahado, di e banda ey, mester tin un tiki menos miedo. Bo no ta haciendo algo malo. Bo ta simplemente indicando e dunado di trabou cu e tin cu su obligacionnan di trabao. Mescos cu un trahado tin u obligacion.

Pero si ta papia cu e clase trahado ta esun cu semper ta perde, a puntra e abogado si tin buraco den ley laboral y kico por haci pa casonan manera nos a conoce te cu awe no pasa mas.

No ta un buraco cu mester drecha, segun e abogado. Tin situacionnan den bida cu simplemente no por haci mucho over di dje. Den e caso aki tin un compania cu a coy su cosnan y a bay, a laga nada atras. Pues por cuminsa caso, por gana caso, pero unda bo ta bay saca bo placa.

Bo tin un compania cu na belasting so tin miyones cu a keda sin paga, refiriendo aki na Aura Casino. Mañan ta bay pone beslag cu claim di por ta 500 pa 600 mil florin y tin Gobierno cu tin un claim di un paar di miyon. Di unda ta haya e placa.

Den e caso ey, e ley riba su mes no ta malo. E situacion y esey tabata mala fe di parti di e dunado di trabao anterior unda cu e compania cu tabata tey anteriormente, a simplemente crea un buraco asina enorme tur camida, cerca su debedornan y na final tambe e trahadonan y a coy su caminda y a bay.

Eynan no ta e ley a faya. Eynan ta esnan cu mester a percura pa wordo cumpli cu e ley. Nan a faya.

Esey a wordo menciona tambe den e caso aki. Bo no por keda sin mustra den direccion di Gobierno, pasobra mayoria compania, e prome señal cu un compania ta bay malo, na momento cu e compania paga su belasting. E ta stop di paga SVB tur luna, etc. Hopi biaha e ultimo caminda e compania bay corta, ta cerca e trahadonan.

Hopi biaha na nivel di belasting bo ta wak cu e pagonan ey ta stop. Si Gobierno na e momento ey cuminsa trek aan de bel y cu bisa cu eynan tin algo cu no ta bon, por evita cu cosnan por crea asina.

Den e caso aki a crea un compania cu tin un debe di miyones cu Gobierno y unda cu e trahado ki speransa e tin. E por gana 100 caso, pero ki speransa e tin pa saca un florin for di e situacion aki.

Loke si a bin ta cu un otro compania kier a tuma over y e rol di sindicato den e sey tabata pa purba mas tanto posibel pa purba mas tanto posibel pa e hendenan aki pa mantene nan derechonan manera cu ley ta prescribi.

Lamentablemente e cos aki a dura no danki na sindicato, pasobra sindicato hopi luna pasa, tempo cu e atraso di pago tabata simplemente cuater luna di salario, sindicato a sinta cu e hendenan aki, pero lamentablemente no kier a paga cuater luna y awo si a compronde cu 12 luna despues ta dispuesto pa paga cuater luna.

Si e tempo ey a paga cuater luna lo a paga net e cuater lunanan cu e hendenan tabata na cas. Tur hende por a sigui sin ningun problema. Sindicato ta esun cu hopi biaha ta wanta e sla, pero den e caso aki sindicato tabata tey for di prome momento. Pero sindicato por haci hopi cos, pero e mes no por run e casino ey.