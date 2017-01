Abogado di FTA, Jose Figaroa: Un trahado den hopi cas no ta na altura kico ta su derechonan

Abogado di FTA Jose Figaroa, a splica cu lamentablemente nos tin ley pero no tur ora doñonan di trabou ta cumpli cu esaki, cual cu ta trece problemanan serio na pia di trabou.

El a splica cu si tur dunado di trabao tabata cumpli cu tur ley laboral, e ora sindicato lo no tabata tin trabao pa haci. Pero lamentablemente e hecho cu tin ley, esey no ta garantisa cu tur hende ta bay cumpli cun’e. Pesey sindicato tey tambe. Ley riba su mes no tin dje tanto buraco ey manera cu ta wordo skirbi. E problema mas grandi ta cu e trahado den mayoria caso no ta na altura di kico su derechonan ta. Tanto bal bo tin 100 ley y e trahado, di e leynan ey no conoce ni 5. E dunado di trabao ta haci mal uzo di e hecho cu e sa cu e trahado di e banda ey ta ignorante y ta probecha di lag’e haci cosnan cu no ta di acuerdo cu ley.

Un di e ehempelnan ta e famoso articulo 1613X cu a pasa den un temporada, un trayectoria basta dificil como sindicato pa a mantene e articulo aki, cu ta un articulo cu a regula na ki momento un compania por duna un contracto di corto duracion si of no.

E ley aki a keda identico na con e tabata den pasado y asina mes, sigur e ultimo aña, a ripara cu hopi dunado di trabao, apesar cu ley ta regula hopi estrictamente ki ora bo mag di duna un contract, toch ta tuma hende bao di contract y toch e trahado no ta busca su derecho na momento cu esey ta sosode.

E trahado ta haya un contract, e contract no ta cumpli cu ley y ora e contract caba, na luga e trahado bringa su derecho y ta fiho den servicio, e trahado hopi biaha pa no sa miho, ta bisa, cu e ta coy su cosnan y bay busca trabao otro caminda y ta keda den e circulo di entrada incierto cu no sa con e entrada ta bay ta a largo plazo.

E no ta cu e ley ta faya. E ta cu hopi biaha e trahado no ta na altura di su derechonan. Sindicato parcialmente su trabao ta pa na momento cu esey ta sosode, na momento cu un dunado di trabao no ta cumpli cu leynan pa actua, pero parti di e trabao ta tambe, pa educa e trahado, educa e miembro mas tanto posibel di kico ta su derechonan, segun Figaroa.

E aña aki FTA lo bay haci un intento mas fuerte cu esey. A haci aña pasa cu riba nivel di shopsteward, cual ta e prome persona cu un trahado na pia di trabao tin cu acerca na momento cu e tin un problema, como cu e ta e representante na pia di trabao di e sindicato, na e grupo di shopsteward a duna un curso basta amplio di leynan laboral, pa nan tin un idea cu na momento un trahado presenta cu un problema, por guie miho posibel, kico su derechonan ta, kico ta posibel, kico no ta posibel y kico e por haci pa evita e situacionnan ey, of pa remedia e situacionnan ey.