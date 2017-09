Abogado Anthony Ruiz: Hues a basa su sentencia riba un mentira

Abogado Anthony Ruiz ta abogado di MEP. Nan a cuminsa cu un caso sumario pa mustra corte cu MEP ta e partido cu a entrega e peticion pa e parada riba e ultimo diadomingo como prome. A haci esaki dia 4 di Januari y te dia 11 di September, 10 dia prome cu e parada diadomingo, partido MEP ta haya carta di sr. Mike Eman, bisando cu e ta nenga e peticion di MEP y e ta duna su mes e parada pa e ultimo diadomingo. MEP a haya esaki naturalmente hopi straño, pasobra nan a mustra den tur e manehonan cu Gobierno tin y tabata tin presente inspector di polis y comisario di polis presente, cu e maneho ta cu esun cu entrega prome, ta esun cu ta haya e permiso prome. Pa e mesun motibo eynan, MEP a entrega su peticion dia 4 di Januari y AVP a entrega su peticion dia 7 di Mei. Asina mes hues ta bisa cu e ta haya cu AVP ta hay’e prome, pasobra e ordo y siguridad ta un di e argumentonan cu por wordo uza pa nenga un peticion di un partido, ta den geding, si dos partido ta den cuestion, si dos partido haya e parada riba e mesun dia. Loke ta remarcabel ta cu despues cu ora e caso aki a termina, a haya sa cu AVP a uza un carta di dia 6 di September di comisario di polis, manda pa minister presidente, el a mande aden den caso di corte, cu el a keda sin mustra e di dos pagina di e carta ey. A bisa hues, cu e carta aki di 6 di September, kier e di dos pagina. Pero hues no a worry cu e carta. Si tene na cuenta cu hues y polis a bisa cu e unico motibo cu por nenge ta cu si acaso ordo y siguridad ta den geding. Mando di polis ta bisa cu nan ta haya lamentabel cu ta mantene e punto riba e hecho cu bo ta duna AVP e permiso, siendo cu MEP ta prome y e maneho ta, esun cu bin prome tin cu bay prome, y den e ultimo carta, e zin ta bisa, si bo ta persisti, como maneho policial, por maneha tur dos. Ruiz no por conclui otro, cu a wordo scondi pa MEP y pa hues y esey, si hues tabata tin’e den su mas, awe el a dicidi otro. E unico argumento cu el a duna ta, ta e orden y siguridad. Si mando policial ta bisa cu e por garantisa e siguridad, si dos partido hay’e y abo ta sconde e informacion ey deliberadamente, e ora ey por bisa cu e decision di hues aki y hues no por yuda. Ruiz ta tum’e un tiki culpabel si den e sentido cu ta haci un remarke cu e carta, unda e di dos pagina di e carta aki ta y cu e momento cu Gobierno ta sinta banda di dje y e abogado di Gobierno ta sinta, no a presenta e carta ey. Na momento cu a presenta e carta ey, e caso lo tabata morto.

Awor aki, hues a basa su sentencia riba “bedrog”, un mentira, cu e no por yuda y Ruiz tampoco no por yuda pasobra e no tabata tin’e.

Por imagina cu den e trabao aki, gana y perde ta hopi cerca di otro. Pero si ta perde na e manera aki, pasobra bo contrapartido ta sconde documento cu ta asina esencial cu por a conduci pa abo gana e caso of en todo caso bo tabata tin tanto partido MEP y AVP cu bo por a complace, pasobra esey tabata e intencion di KPA, cu bo ta organisa dos parada y nan lo maneh’e pa tur hende ta contento e dia ey.

Pero si e carta aki a mira luz di dia y cu hues lo tabata tin’e den su man, siguramente e decision aki lo tabata otro.