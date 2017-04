ABO: Aruba mester core cu e politico tradicional

Ultimo tempo varios pais grandi ta scoge pa un cambio politico radical. Un trend internacional unda mas y mas pais ta core cu e ‘establishment’ politico tradicional, segun lider di partido ABO, Elton Lioe-A-Tjam.

E ta sigui splica cu Francia tambe a scoge pa kibra cu e monopolio y e dominio perpetuo di e partidonan tradicional den gobernacion. Francia a dicidi cu ta basta di e mesun politica bieu di mentira, manipulacion y enrikecimento personal di e clase politico y e grupito privilegia rond di dje. Net manera ta pasa na Aruba, e ‘establishment’ politico tradicional Frances a uza diferente gremio, medio di comunicacion y miyones na propaganda politico pa trata di manipula e votado cu e clase politico bieu ta e unico salbacion. Pluma y logro di estadistanan grandi a wordo uza, dinosaurionan politico a wordo reactiva, tur sorto di plan fabuloso y promesa tremendo a wordo presenta. Pero na final, tur esaki tabata envano pasobra e pueblo Frances a dicidi cu e kier un cambio radical y nada por ta mas pio cu e situacion actual. Demostrando asina cu ela cansa di e mesun hende, e mesun storia y promesa bunita, e scandalnan, e corupcion, e decadencia moral y entreguismo structural.

Aki na Aruba, e politico tradicional keto bay ta keda pensa cu algo similar nunca lo pasa aki. E ta convenci di esaki, pasobra e ta spart placa pa loco durante campaña sin cu un hende ta cuestion’e di unda e placa ta bin y kico esaki lo costa pueblo despues di eleccion, cu e tin diferente periodista y medio riba payroll, cu e ta pertenece na un di famianan politico tradicional, cu un parti di e electorado ta su famia, cu un parti grandi di e pueblo ta lubida lihe riba e daño cu ela causa na e pais y cu e tin e sosten incondicional di e migrante cu a haya un paspoort, permiso of tereno pa compensa e perdida di sosten electoral bou di e hende local.

E ultimo 30 aña, Aruba a wordo goberna pa e mesun clase politico. Di e periodo aki, e ultimo 16 aña, Aruba a wordo goberna pa un solo partido. Semper tur dos partido tradicional ‘grandi’ ta haci tur intento pa pueblo corda solamente riba e desastre y e scandalnan di e otro. Pero e tristo berdad ta cu tur dos ta culpabel pa e situacion deplorabel cu Aruba ta aden actualmente. Tambe e ta na su luga pa semper refresca pueblo su memoria cu pueblo a haya e gobierno actual, no pasobra e tabata asina bon, pero pasobra cu pueblo a cansa di 8 aña di gobernacion di e otro partido tradicional. Pero esaki, e partido aki kier pa pueblo lubida lihe. P’esey e tabata remarcabel pa scucha un miembro di e partido aki, declara siman pasa cu e partido aki kier un mayoria absoluto atrobe. Kisas asina pa e wega di haci y deshaci por continua y asina termina cu locual no a wordo reparti. Mi no sa si esaki ta arogancia, terkedad of simplemente un abuso di e amor cu un parti di pueblo tin pa un estadista grandi, pero di tur forma declaracionnan asina ta carece di tur principio democratico of algo di ‘Vox Populi, Vox Dei’. Nan ta refleha solamente hamber pa poder.

Nos region conoce un historia largo y tristo di regimennan dictatorial. P’esey declaracionnan asina ta pone un hende integro y inteligente pensa riba kico lo ta e metanan real tras di declaracionnan asina. Desde Status Aparte, tur sorto di patrimonio a wordo regala, e politico tradicional a converti Aruba den un pais cu no ta diferencia mas di hopi pais den region (bancarota, pobresa, cheap labor, criminalidad halto) y hasta nos hende, nos cultura y nos idioma no ta wordo respeta mas. Pero asina mes, e politico tradicional tin e pudor pa puntra pueblo pa dun’e un chens mas. Aruba tambe tin cu sigui e trend global y core cu e politico tradicional.