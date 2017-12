AAA ta splica tocante e proceso pa scoge operador nobo pa e Terminal di FBO/General Aviation

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a tuma nota di un articulo publica den medionan di comunicacion local riba 6 di December 2017 tocante e proceso di haci oferta pa por opera e terminal di FBO/General Aviation (GA) na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. E acuerdo di concesion cu actualmente AAA tin cu Universal Aviation Aruba N.V. lo termina 31 di December 2017. Como resultado AAA publicamente, tanto localmente y internacionalmente a emiti e proceso di “Request For Proposal” (RFP) na September di 2017. Proposicionnan a wordo ricibi siman pasa for di e varios companianan interesa den opera e terminal di FBO/GA. Actualmente AAA ta evaluando tur e proposicionnan ricibi y e decision final ta plania pa wordo tuma dentro di algun siman. Pues no tin ningun negociacion tumando luga cu un operador nobo, pasobra ainda no a scoge un operador manera e proceso di RFP ta stipula.