A yega tempo pa tuma paso pa controla caso di abuso sexual contra mucha

Den un entrevista cu Sra Lissette Gomes, directora di e fundacion cu el a lanta pa stop abuso sexual contra mucha , keto bay no ta contento con e desaroyonan ta bayendo na Aruba cu resultado di casonan hudicial .

E fundacion ta bay haci 8 aña y keto bay ta para na e mesun caminda. Y pregunta ta keda, dicon ta dura tanto asina pa bin cu cambionan pa cu e tema aki. Leynan a wordo cambia y tin un maximo te cu 16 aña si ta un famia cu a abusa di un menor. E castigonan t’ey pero nan no ta wordo aplica.

Den un programa di television, abogado mr. Chris Lejuez tambe tabata t’ey, el a duna su banda, ora cu e defende un abusador y atrobe, e tambe ta bisa, cu prueba ta asina dificil pa haya den casonan asina ya cu no ta tur ora caso ta bin dilanti. E caso por tarda simannan, lunananan y te hasta añanna. Esey ta haci’e mas dificil papruebana y p’esey no ta wak e castigonan abao.

Abuso sexual di un menor ta cambia bo bida completo. Na Aruba tin un taboo pero hendenan ta consciente di loke e pasa. Pero e cambionan no ta sosode caminda nan mester sosode.

Aworaki cu tin un parlamento nobo, kier pa bin cu e cambionan necesario cu ta bon pa e ser humano en general, segun Sra. Lisette Gomez.

Pa e siman aki e fundacion lo bay sinta papia pa aserca e parlamemto nobo pa trata e tema di e meld punt ora tin un caso asina aki presenta segun Sra. Lisette Gomez. E fundacion kier sinta cu e tres fraccionnan den parlamento, pa asina wak, conhuntamente nan tres, pa presenta un mocion pa wordo trata, pa papia di e meldcode di e meldpunt, pa investiga atrobe, aunke tin rapport di 8 aña pasa di kico ta e buraconan cu t’ey, kico e cambionan ta cu mester bin. Un recherche no ta bay papia malo di su departamento, ay cu e medio t’ey pa represalia. Cambionan mester bin den parlamento, stop di puntra, stop di investiga, ban actua, pa wak ken ta bin cu e mocion aki.

Ora cu a bin cu e ley di matrimonio di mesun sexo, esey nan tur a cera cabez. Y esaki tambe ta un motibo hopi grandi pa cera cabez y bin cu e cambionan necesario y despues cu esaki sosode, Aruba en general, cada ciudadano cu ta biba aki, ban traha ariba e prevencion, nos lo no caba cun’e un 100%, pero si por educa nan mes cu por proteha nan mes, na un manera cu nan por papia y esunnan cu ta sinti cu nan tin un atraccion no normal, pa muchanan, pa bin padilanti ban crea un departamento yuda e personanan aki. Esey ta e unico manera pa soluciona e problema aki y conscientisa e comunidad. Tin leynan cu no ta existi, no ta existi tene relacion cu mucha bou di 16 aña. Ni sikiera “si e mucha kier”. Tur mucha ta inocente.

Un mayor di edad ta basila un mucha, e mucha ta cay den su trampa, no ta culpa di e mucha cu el a cay den su trampa. Ta culpa di e abusador. No punta dede ariba muchanan, bo ta wak cu tin vocabulario, nan no ta mustra inocente. Nan no ta e culpabel. Ta momento pa e mayor, instancianan acepta cu tin un problema, pa reeduca e muchanana, inclulca norma y balornan. Mustranan ki ora cosnan ta bon y otronan no mucho bon. Tabata tin casonan den pasado cu ta ariba caya, e ta mustra cu e ta mayor di edad. Pero no ta su fout, ta fout di circumstancianan. Mester cuminsa educa e comunidad, segun Sra. Lisette Gomez.