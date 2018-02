A yega momento pa traha un plan pa busca mas pilar economico

Un posibel apertura di refineria CITGO, ta mustra scur y lo mester cuminsa pensa ariba un Plan B, un Aruba sin refineria. Sra. Daphne Agius Cesareo- Lejuez, parlamentario di MEP, ta splica kico ta e situacion pa cu CITGO, ya cu actualmente Venezuela ta un pais cu ta pasando un di su crisisnan mas grandi di su historia.

Gobierno y Parlamento di Aruba tambe ta bezig cu e problematica di CITGO y nan ta wardando pa por tin mas claridad ariba kico lo bay sosode prome di tuma un decision den parlamento. Sin embargo, fraccion di MEP a splica cu nan enfoke keto bay ta pa trece desaroyo economico, trece mayor actividad economico. Di parti di Comision Fiho den Parlamento, nan ta invitando e diferente stakeholdernan, pa por inventarisa kico ta e bottlenecknan, kico nan por yuda cun’e pa make sure cu e economia ta lora atrobe. Pa e homber chikito por haya e oportunidad pa habri negoshi. Pa por haya actividad economico atrobe.

Mas aleu, Sra. Daphne Agius a sigui bisa cu ta importante pa kita tur e obstaculonan cu lo por stroba pa economia por cuminsa draai, anto crea negoshi di trabou, crea cuponan di trabao, pa placa cuminsa lora, mester ta pro activo pa busca formanan pa nos mes por yuda nos mes. Mirando e realidad di Venezuela den caos unda cu e situacion problematico lo por dura lunanan of te hasta añanan, mirando e situacion cu e ta pasando den dje, unda cu e fronteranan cu su bisiñanan a wordo cera. E pronostico di Venezuela no ta mustrando bon, segun Sra. Agius Cesareo- Lejuez, y por a premira esaki den presupuesto di aña 2017 caba unda a kita entradanan calcula cu CITGO lo por trece. Y e mesun situacion ta wordo premira pa 2018.

CITGO no lo no bay trece ingreso na Aruba cu gobierno tabata tin calcula y e plan B cu encera entre otro ta con lo bay stimula economia, pasobra mester duna trabou y mester traha placa. E otro opcion lo por ta wak kico lo por haci cu e tereno unda e refineria ta situa, ki uzo e por haya e ora den substitucion, pero tanten no tin un solucion cu CITGO y den esaki, parlamento ta mara pa por tuma un decision. Y di nan parti wak con nan por agiliza e procedura pa busca un solucion den tal sentido. Di parti di gobierno, lo bin cu un presentacion unda cu parlamento lo bay haya mayor informacion riba kico ta bay pasa cu CITGO. Esey ta loke tur hende ta sperando ariba dje. Asina lo por haya mas claridad y bin cu sugerencia y alternativa, pasobra si acaso di CITGO no bin mas, mester aplica un plan alternativo.

Esaki tin su consecuencianan pa pais Aruba, mirando cu RDA mester carga e refineria actualmente, y Sra. Agius Cesareo- Lejuez, no sa te con leu RDA lo mester carga cu e refineria. RDA cu refineria ta dos cos separa. RDA tabata suppose di a cumpra FMSA, y e placa aki, tampoco gobierno no a haya, ya cu e no a bay door. E buraco di 130 miyon den presupuesto ta entradanan cu no a drenta relaciona cu CITGO. Esaki ta e consecuencia, cu e no a habri, e no a cuminsa draai.

Aruba actualmente ta depende pa turismo ainda pa un 90% y e otro 10% lo por ta oportunidad pa habri negoshi , agilisa e procesonan y elimina e burocracia pa por duna e permisonan y haci mas facil pa inversionista local y di afo por drenta bin haci negoshi.

Tambe mester diversifica e sector turistico, tin e caso di turismo medico cu a wordo menciona caba pa algun autoridadnan publico, ya cu nan no por bay na Venezuela e ora lo por bin Aruba y sigui stimula turismo den un otro aspecto, segun parlamentario di fraccion di MEP, Sra. Daphne Agius Cesareo- Lejuez.

