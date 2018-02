A trece Management Team den DTP pa pone ordo den e departamento

Chris Romero, actual minister di Transporte, a splica cu e ta trahando riba diferente problematica cu lo ta presentando pa loke trata trafico, manera e taxinan pirata y e desordo di operadornan di bus y taxista den area di crucero ora turistanan lo drenta. Minister Romero ta splica.

Minister Romero tin dos luna ta sondeando, trahando ariba tur e problemanan, pa saca afo kico tin y con pa drecha esaki. Tin no solamente taxi pirata, pero tameb ariba waf, unda cu tin hopi desordo, siendo cu esaki ora cu turistanan ora nan yega nos pais, esey ta nan prome bista. Esey tambe ta problemanan sigur cu nan ta bezig ta tackle. Un di e problemanan mas grandi, ta e taxi piratanan. Minister Romero a duna e director di DTP, prohibicion di entrada. Motibo di esaki tabata e tabata pa e falta di comunicacion cu algun directivonan di DTP, unda por a mira cu en berdad lo tabata tin un caos na Aruba su Departamento di Transporte Publico, na cargo di e minister Romero awor aki.

Cu aprobacion di Conseho di Minister, el a pone un managemente Team, consistiendo di personanan cu ta bin di dos departamento di gobierno, cualnan ta Sr. Siegried Thiel, di Departamento di Aviacion cu tabata eynan caba, y tambe Sr. Bernardo Maduro, cu a bin di Departamento di Trafico, cu a haya e autorisacion pa nan ruim op de boel. Pa hopi tempo e departamento aki no ta funcionando manera debe ser. Eynan ta unda cu mas tanto e taxi piratanan cu ta lantando constantemente.

A base di esaki, e management a haya ordo di kico nan tin cu haci entre tres cu seis luna, cu nan mester tin ordo den Departamento ey, unda cu lo bin cu opleidingnan pa e trahadonan, e inspectornan eyden, caminda cu nan lo haya e autorisacion pa por actua, e asina BOA Opleiding.

A haci e cambionan necesario, Sr. Thiel y Maduro a cuminsa actua caba eydennan. Sr. Romero a enfatiza cu no ta asina no mas, a bin cu cambio. A entrevista y papia cu e trahadonan, y a base di esaki a trece e Management Team. Sr. Thiel a wordo acepta unanimamente y Sr. Maduro cu tin conocemento y experticio, tambe a wordo acepta pa trece e cambionan.

Un reorganisacion ta tumando luga actualmente na Departamento di Transporte Publico (DTP) y conhuntamente cu ministerio di Husticia, tambe lo hunga un rol den e situacion. Sr. mr. Andin Bikker hunto cu Sr. Romero den conhunto lo bin cu’n plan cu por traha a corto plazo, lo bin cu accion y sancionnan pa haci e trabao debidamente.

Sr. Romero ta pidiendo cooperacion di parti di mr. Bikker y ta wardando ariba e plan di Sr. THiel y Maduro pa loke ta e opleiding, cu sigur mester bin. En berdad, sancionnan no ta wordo poni. Un di e problemanan cu tabata tin, comunicacion ta caminda cu mester tin bon cooperacion. Lo bin cu ley nobo unda cu lo bay reforsa e funcionarionan pa nan por actua riba e problema di taxi pirata.

Tin hopi di e condicionnan di quadracer, di jeepnan no ta cumpli cu e condicionnan pa bay offroad cu turistanan, pa cual Sr. Romero a bisa cu lo bay zorg pa tin e personal pa haci controlnan. Pero tambe nan mester di transporte pa haci e controlnan mas severamente.

Un di e topiconan preocupante ta keda e lista di prijs cu algun taxista ta uzando, cu no ta esun cu a wordo aproba. Y tur e controlnan aki, metser tuma luga. E problemanan, segun Sr. Romero, a trece nan tur hunto y nan sa kico nan ta. Unico cos ta cu ta trahando pa bin cu solucionnan. DTP mester di personal cu autorisacion pa actua. Actualmente ta trahando ariba e plan, pa hunto cu polis nan bin cu algo pronto. Esey ta un trabao en conhuto cu minister Bikker.

Por ultimo, Sr. Romero a expresa cu e departamento DTP no tabata funcionando mes. Ora di pidi documento pa bay Corte cun’e, ni esey no tabata haya. E papelnan ta perde, of nan no ta wordo traha mes. Nan ta cuminsando for di scratch, den forma di bisa. Pero pronto lo bay e cambionan, segun minister di Transporte, Sr. Chris Romero.

