Ariba diahuebs 7 di December “A Touch of Aruba” show a celebra su 2do aniversario na The Plaza na Divi Village Golf & Beach Resort. E show aki ta uno hopi bunita cu bailenan tipico, folklorico, caribense presenta pa N.L.G. Dancers baila riba e musica di steelpan toca pa e musico Nico Connor. E show aki ta produci door di Paula Engelen cu por cierto ta e MC pa e show aki. “A Touch of Aruba” ta un show especialmente pa nos bishitantenan pa nan por conoce un poco di nos cultura, nos musica y nos bailenan y ta tuma lugar tur diahuebs na Divi Village Golf & Beach Resort.

Durante e celebracion diahuebs anochi tabata tin presentacion di varios artista local, rumanan Nico y Lee Connor, Grupo di baile N.L.G. Dancers bao direccion di Marisol Peña, cantantenan; Jose David, Jadienne Croes, Christopher Croes, y tambe presentacion di un pareha di Grupo di baile Santa Cruz.

A duna reconocimento na F&B Director di Divi Village Sr. Dominique Bauduin, cu lastimamente no por tabata presente, pero Manager di F&B Department di Divi Village Sr. Marcel Nahr a ricibi e plakaat for di Nico Connor como gradicimento pa tur e cooperacion duna na “A Touch of Aruba” show.

E anochi tabata den un ambiente di Pasco y tur esnan presente a disfruta di un bunita anochi yena musica, baile y canto.