A priminti di soluciona finansa publico den 30 dia y nada ainda

Programa di partido MEP durante di campaña electoral, ta mustra riba pagina 36 cual programa di partido a carga e nomber di “Nos Vision ta e Solucion” caminda por lesa e plan di partido MEP pa atende cu problema di finansa publico di Aruba.

Lider di fraccion di AVP, sr Marlon Sneek ta mustra cu e mensahe cu MEP a hiba pa pueblo, ta bisa cu den 30 dia nan lo tin solucion pa tur cos y mientras tanto mas cu 100 dia a pasa y pueblo no por mira nada di e plan aki.

“Unico cos cu gabinete Wever Croes ta bisa cu nan tin cu bay wak si Hulanda ta contento cu e plan, tin cu bay manda puntra pero te dia di awe pueblo no por tende kico nan ta bay haci.

Loke si nos por mira ta cu medidanan ta na caminda, ya cu nos por mira den tur presentacion, buscamento un asina yama ‘draagvlak’ pa nan por drop e medidanan.

Nos a sinta cu diferente instancia manera IMF y otro instancia cu nos a reuni cu nan, nos a haya e mesun grupo di CAFT a bisa bon cla cu nan ta mira un bon pakete di medida na caminda pa e pais aki y nos ta lamenta cu e gobierno cu number un riba su agende como transparencia, no ta tranparente cu nos pueblo.

No ta bisando pueblo kico ta bay pasa ya cu esey ta e realidad caminda nos ta mira un Minister cu ta mas preocupa cu cultura cu cualkier otro di e carteranan cu e tin. Tur caminda por mire bunita ta parti plakkaat, ta parti premio pero no ta bin dilanti y papia di finansa.

E impresion cu nan ta insisti pa crea ta cu nan a haya un pais na werki, pero aki tin cu bisa cu AVP a goberna e pais aki como partido den gobierno, dos periodo di gobernacion sin refineria.

Na añanan 80 tur hende por corda plan di rescate cual plan ainda ta valido te awe ya cu cualkier gobierno cu sinta kier bay traha hotel pa logra un ‘spin off’ cu ta parti di e plan di rescate aki den añanan 80.

Ora nos a drenta na 2009 nos a haya refineria cera y AVP a goberna sin medida y awe nos ta haya un partido MEP ta drenta gobierno y unico cos cu nan tin den nan cabes manera semper e partido aki sa haci, ta medida

E parti mas tristo ta cu nan no tin un plan di maneho sin medida y ta haci esaki manera nan slogan ta bisa, sin miedo.

MEP mester bisa pueblo kico bo tin prepara p’ey no keda sconde caminda tur siman nan ta crea e impresion cu nan a haya un desaster y un pais cu no ta sirbi.

Na 2009 gobierno di AVP a ahya e pais aki c’un economia cu -12% y net nan kier papia awor di desaster. A haya e pais aki c’un fondo di SvB na werki, un fondo di APFA c’un ‘dekking’ bou di 60%, di kico nan ta papia ya cu awor nan a bin haya un APFA cu tin un cobertura riba 102% .

Nan a haya un SvB cu hasta tin un 0+ cu a cuminsa spaar, pues ta di ki desaster gobierno di MEP ta papia, pero nan kier insisti pa crea un situacion cu no ta existi pa asina nan por hasa medidanan cu tin prepara pa pueblo.

Mesun cos a haci na 2001, kitando indexering entre otro te ora cu pueblo a subi caya pa haya esaki bek.

AVP den un situacion di un economia di -12%, un desempleo di 15%, nos a traha, a duna e trahadonan publico tur sorto di cos cu nan mester a haya, sin cu nan mester a subi caya.

Awe MEP ta yega den gobierno, incapaz pa haci algo como gobierno ya cu ta imposibel cu nos tin un pais, c’un Minister di Labor, un Minister di Economia y e Minister encarga cu e refineria, por sinta 100 dia na Aruba, sin subi un avion pa yega Houston of Venezuela, pa puentra CITGO ki ta nan intencion cu pais Aruba.

E ta gewoon imposibel, ya cu a caba di drenta gobierno nobo, bo no sa tur cos pero bo no ta busca contacto c’un partner cu lo mester bay garantisa un crecemento economico pa bo pais, y boso ta sinta warda te dia cu e bin cerca bo pa bisa si e ta bay sigui, of slowdown of ta bay stop, ta algo increibel,” lider di fraccion di AVP, sr Marlon Sneek a declara.

