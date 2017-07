A organisa curso di neurologia na Aruba

Recientemente hospital a celebra e logro di 4 nurse cu a logra nan diploma den e trayecto di specialisacion den neurologia y nan a haci e curso na Colegio E.P.I. E nursenan a specialisa nan mes den cuido di neurologia y esaki ta algo cu pa hopi aña ta necesario, pero esey no ta nifica cu no tin specialisacion aki na Aruba. Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, Dr. Carlos Alex Schwengle ta contento cu e nursenan a logra nan specialisacion.

Hunto cu Vrije Universiteit van Amsterdam Academie, pa añanan caba tin trayectonan di specialisacion, super specialisacion di nursenan aki na Aruba, entre otro pa Eerste Hulp pero tambe pa ICU y Dialyse. No ta desde awo nan a cuminsa cun’e, pero e tin añanan andando. E diferencia ta cu awo a amplia e habilidad of capacidad, e diversificacion di e opleiding cu nan ta dunando.

Antes no tabata duna neurologia y di cual esaki ta prome biaha cu a duna e opleiding aki. “Esaki ta e prome “inlichting” duna y nos lo bay tin mester mas”, Minister Schwengle a vocifera. E ta kere cu esaki ta un bon señal pe nursenan mes, unda por bisa nan cu 1. ta invertiendo den nan pasobra mester di mas nurse y 2. e ta un bon señal pa hubentud por mira cu tin hopi caminda di cana. Hopi hende ta pensa cu den mundo medico ta dokternan so, pero no ta asina.

Den cuido tin hopi posibilidad y via estudio di bira nurse tin hopi posibilidad y diversificacion na caminda cu nan por haci. E no ta solamente un trabou, pero e ta hopi amplio y e ta un bon señal pa hospital. E hospital nobo ta biniendo cla y a cuminsa ocupa e edificio grandi, unda cu ta poniendo e camanan den dje. “Nos ta spera cu pa Augustus nos por muda. Nos ta spera cu nos por laga e servicio bieu atras y bin cu servicio nobo”, Minister Schwengle a indica.