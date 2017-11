A haya un desaster den departamento di DIP pa loke ta tereno y abuso di trahadonan

Den e diferente combersacionnan cu e minsiter tabata tin cu e miembro di managemente team di DIP, pero tambe den diferente bishitanan alterno cu el a haci y documentacionnan cu a wordo pidi, esaki ta un di e departamento cu e minister tin un preocupacion grandi ariba dje. Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber ta amplia mas.

Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber a sigui bisa cu e preocupacion ta grandi, no solamente cu e documentonan pidi, ta practicamente imposibel oa haya. Loke ta pasando actualmente, ta cu e departamento a wordo saca tur contenido for di dje, door di e minsiter/maneho anterior. E maneho tabata practicamente ora cu e minister a purba, kico ta e terenonan cu a wordo otorga, pa vivienda, cuanto ta e cantidad di hendenan cu ta wardando ariba tereno. Niun hende no sa no tin niun coordinacion. DIP no tin ningun database. Practicamente tur cost abata wordo haci na e minister mes. E minister tabata dicidi ken ta haya y cual tereno e persona ta haya. E proceso no ta transparente.

A bay hasta leu, cu personanan cu no tin nacionalidad hulandes, a haya tereno como prioridad, mientras cu tin mas di 10 mil local, Arubano cu ta buscando tereno. Ultimo añanan personanan cu no ta biba na Aruba y no tin no tin nacionalidad Hulandes, a haya tereno. Esey ta solamente e parti di terenonan pa cas. Loke ta aspecto pa loke ta e parti comercial, esey ta un desaster. No tin niun informacion, un solo persona tabata dicidi completamente, hunto cu e minister, kico ta pasa cu tereno. Ken ta haya tereno, ora cierto momento a kere, tin un ordo den DIP, pa loke ta trata, a manda un opdracht pa para tur cos di otorgamento di tereno comercial, etc. A resulta cu un di e miembronan di e management team, cu ta hopi cerca di e ex-minister, cual su contract a caduca dia 31 di October, y dia 17 di November, ainda e tabata bayendo notariskantoor, tabata pasa actonan. A compronde cu despues di 22 di September, cual e minsiter a pidi henter un lista, a resulta cu e mesun persona aki, hunto cu otro miembro di management, pa haci lihe cu terenonan pa nan keda cla den un siman pa pasa na notariskantoor.

Pa es motibo ey, minister Otmar Oduber a manda un carta pa management team, bisando cu ta para tur tramite cu ta bezig aworaki, cu tin di haber cu fechanan cu ta mustra cu no ta lopende zaken. Lo haci investigacion ariba tur e terenonan cua wordo otorga despues di 22 di September. Pero hopi erg tabata ta tambe, cu a pidi conseho huridico, di cu si e tereno a wordo pasa door di un ciudadano, cu no tabata traha pa Land Aruba, no tin un contract cu Land Aruba, cu si tabata tin un machtiging di e minister. E minister a baha bay, y ainda e personanan aki tin e machtiging cu porcierto tambe a trek in desde diabierna mainta. E machtiging di henter e management team. Tur asunto cu ta urgente y cu no por warda, lo warda manda pa Bureau di Minister, te proximo aviso. Pero tambe lo bay haci un peticion huridico, cu si tur e documentonan aki, tur e terenonan comercial aki, cu a wordo pasa lo por ta nietig mirando cu den e caso aki, ta un persona cu no ta traha pa Land Aruba mas, pero e minister a lag’e cu un apoderacion.

E persona aki, ainda e siman aki, miembronan di management team ainda tabata saca documentonan for di DIP. Y a dicidi di pone un stop na esaki. Esaki ta e motibo pa cual a hef op e management team di DIP di inmediato. A trek in e bevoegdheid pa loke ta e machtiging di pasa akte na notaris te ora cu un investigaicon profundo tuma luga, cu loke ta pasando cu terenonan den DIP.

A bay hasta asina leu, cu bo ta haya empleadonan y ariba esaki tambe e minister lo haya un rapport dentro di poco, pa cual cu unabes cu instituti un management team nobo, lo mustra ariba e hechonan aki, unda cu cierto empleadonan den DIP a haya un cantidad di tereno, caminda ta hayanan, pero cada biaha ta haya hopi bon tereno, ta traha un pida fundeshi ta bende esaki pa miles y miles di florin, pa despues sigui pidi tereno. Esey tabata e wega.

Cambionan grandi mester bin, ta logico cu bo ta traha den departamento asina, na momento cu bo mester adkiri un propiedad, no por ta asina cu bo mes ta tuma decision ariba nan. Ta mescos ora ta traha den un compania, ora di bay haci un financiamento cu tin un conflicto di interes pa cu decision cu bo tin cu tuma, ta cosnan cu mester trece cambio.

Loke ta pasando eyden, machtiging a keda otorga na hendenan cu no ta traha pa Land Aruba, cu na despedida di e gobernacion, cu despues di dia 22 di September, ta bezig huridicamente si nan por wordo para, declara nietig, mirando cu e tabata wordo autorisa na notaris, cu tambe tin e deber di tin e rechercheurs bevoegdheid, pa controla prome cu e actonan pasa, cu si e papelnan ta na ordo.

Loke a tuma luga ta algo completamente robes. Ta mira pa mas pronto cu ta posibel, pa institui un management team nobo, cu of sin miembronan di e management team actual. Tur machtiging a wordo para, manera ley ta bisa, cu e minister ta e unico responsabel, te ora cu e haya un bista di tur loke ta tumando luga den e departamento aki.

Esaki ta e maneho cu e gobierno anterior a pone henter e organsiacion di DIP un banda, a traha nan mesun organisacion, uzando e hendenan cu ta traha den DIP si, dunanan opdracht pa bay en contra di e maneho cu tabata tin conoci na comunidad di Aruba, segun minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber.