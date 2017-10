A haci algun cambio structural na algun bushalte

Por mira cu tin cambio a ser haci na e bus halto na Pos Chikito pa cual te cu e fecha di awe no a wak un desaroyo. Esaki lo sigui wordo uza pa e bus of e lo sali for di servicio, pa cual aki a papia cu Sr. Sannin Daou di Arubus pa haya sa mas desaroyonan pa cu e esaki.

Arubus a reuni cu DOW y dienst ariba esaki ya cu tempo cu esaki a wordo haci Arubus no a wordo poni na altura di dje, y no a wordo poni den e planeamento. Loke por a compronde cu pa motibonan di siguridad den trafico, mester a haci cambionan den e structura di e bushaltenan. Algun bushaltenan a wordo traha y lo mester bin prome cu e rotondenan. Cu un vierbaanseweg ta trece hopi mas trafico cun’e y ta haci e crusamento hopi mas dificil, pa cual e bushalte mester a wordo cambia.

Esun na Pos Chikito, na altura di Tele Aruba si por wak bon, un tiki mas pariba un bushalte nobo a wordo traha, caminda esun existente mester wordo movi. Di banda di Arubus, nan lo mester haci esaki. Pero prome cu haci esaki lo mester level e tera y prepara e luga pa Arubus por kita esun pone eynan. Si por a nota cu e borchinan si a wordo kita y na momento cu’n borchi di busstop wordo kita, e bus no ta wordo permiti pa para mas. Arubus ta bezig cu e situacion aki y pa cual ainda nan no a saca un comunicado oficial ainda ya cu nan ta bezig cu tur e partidonan en cuestion, pa saca afo kico mag.

Sr. Daou a sigui bisa cu tin algun caminda cu Arubus ta pidi pa keda ya cu e traficacion di hende tabata hopi mas cu otro y e camindanan ey si nan lo no kier perde. Pa e motibo ey, nan ta bezig deliberando ainda e dos partidonan en cuestion pa wak si nan por salba esakinan ainda. Na momento cu esaki ta rond, nan lo saca un comunicado oficial. Pero nan kier pa tur hende cu ta uza nan busnan si compronde, cu Arubus no ta wordo permiti pa para caminda no tin un borchi di busstop y pa e motibo ey nan lo para solamente na e borchinan.

Segun por a compronde for di e dienst, nan a kita e borchi geelnan caminda no mag di para mas y despues cu nan a combersa cu polis tambe ariba esaki, nan a wordo conseha pa para solamente caminda tin e borchi geelnan. Esey ta loke nan ta haciendo tambe. Door di esey, e bushalte cu a wordo cera, lo ser movi manera cu e area ta cla pa esaki wordo poni na dje, segun Sr. Sannin Daou, di Arubus.