A descubri empleado ta horta mashin na pia di trabou

Diabierna pasa di 2 or atardi presencia di Polis tabata solicita na e negoshi Dijtham situa na Schotlandstraat pa un caso di ladronicia. Na yegada di e patruya a papia cu e manager di e luga y a indica na e oficialnan cu un mashin marca Bosch modelo 5 point self leveling alignment laser, a keda horta door di un trahado. Esaki a keda constata door di un investigacion interno via di camaranan di siguridad cu nan tin instala den e luga. E empleado/sospechoso yama FBG, y a horta esaki un dia prome cu ta 9 Augustus diahuebs den oranan di merdia. E balor di e mashin ta di 775 florin. Polis a detene e homber di biaha debi cu e manager di e luga a entrega e denuncia y a tuma e datonan y e oficial a tuma e usb cu e evidencianan den beslag pase over pa recherche.

