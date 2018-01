A base di experiencia previo Triple A por a atende e fluho di pasahero durante Super Weekend

Durante e Super Weekend, Aruba a ricibi bishita di casi 7 mil pasahero, y Sr. Hendrik Croes, vocero di Triple A ta splica con a bay cu esaki.

Pa un fin di siman, Super Weekend, aunke e cifranan ta halto, toch e ta keda abao compara cu otro añanan. Tabata tin varios cancelacion di vuelo, door di e mal tempo na Merca, y tambe e ceramento di frontera aereo for di Venezuela. Asina mes e tabata un weekend super druk.

Airport hunto cu Aduana, cu Immigracion, e aerolineanan, cu ATA y otro stakeholdernan a prepara pa e Super Weekend aki. Tur a uni pero di antemano, a base di experiencianan, ya caba tabata sa kico tabata spera nan. Riba media por a wak potret di filanan largo, di hendenan para. Pero e fila si tabata move constant, y asina mes, dunando splicacion na e turista cu tin un of otro pregunta, etc.

Mirando e fluho di turistanan, esaki ta un señal cu ta en berdad cu Aeropuerto mester expande y den futuro lo bay atende e pasaheronan mas lihe. Kisas esaki ta e ultimo biaha cu e Super Weekend a bay asina ‘ki y siguiente biaha, ya cu a cuminsa cu e proyectonan di expansion pa cual Aruba su aeropuerto lo por carga hopi mas pasahero den futuro, segun Sr. Hendrik Croes, vocero di Triple A.