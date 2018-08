A base di analisis di risico ta evalua potencial di haya petroleo durante proefboring

Segun sr. Curet, nan ta cuminsa cu trabounan di sismica amplio pa haya un idea general di e area. Despues di evalua e sismica 2D, nan ta scoge areanan cu ta di mas interes, pasobra nan lo haci un sismica 3D. Un sismica 3D ta hopi mas intensivo den un area concentra y hopi mas caro. Nan ta cuminsa haci un screening y a base di esey nan ta tuma un decision. Despues di e 3D, nan ta bolbe selecciona e prospectonan. Di e prospectonan ey nan ta evalua e riesgonan cu por reconoce a base di informacion cu nan tin di e sismica. Nan lo haci un analisis di risico pa wak cua ta e luganan mas favorable pa ora haci un proefboring por haya un cantidad maximo di informacion pa yuda evalua e potencialnan pa haya petroleo, sea cu ta azeta of gas. E proceso ey a tuma luga. Repsol a dicidi cu nan ta bay over pa e di tres fase, esta pa pone e proefboring. Tambe a tuma luga prome cu esey un geochemisch onderzoek unda cu ta tuma samples for di fondo di lama. Cu integracion di tur e extrapulacion di e datonan ey y informacion di cosnan cu a wordo bora anteriormente na aña 89 y 90, nan ta haci nan interpretacionnan. Nan ta extrapula e datonan, nan ta purba pasa e datonan rond di e isla y ta haci un pronostico di locual nan ta pensa cu nan por encontra. Stap pa stap a keda evalua e datonan cu tin pa dicidi kico ta e siguiente stap. E periodo di exploracion ta parti den fase. E pos aki cu a caba di wordo bora ta pertenece na fase tres. Tur e informacionnan aki ta den proceso pa drenta. E ora Repsol ta bay dicidi si ta bay over na fase cuater. Ya a conduci cu no tabata tin niun descubrimiento na e punto ey. E hecho cu no tin un descubrimiento no kiermen cu un tiki mas leu por tin algo importante. Esaki ta e prome pos den un area cu no tin ningun pos anteriormente. Nan mester warda e analisis di e proefboring. Tin algun datonan cu a drenta caba, pero analisisnan detaya ainda falta pa drenta.