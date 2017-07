A aresta homber cu a descuartisa Colombiana

NEW JERSEY, Merca – Autoridadnan a detene un homber pa e asesinato di Jennifer Londoño, un muhe Colombiana di 31 añ, cual curpa a desmembra a wordo haya na New York, Merca. E homber a wordo identifica como Raphael Lolos di 40 aña, kende aparentemente tabata pareha di e muhe, ta wordo acusa di asesinato, profanacion di restonan humano, fraude di credit card y acoso.

Segun e informacion di Ministerio Publico, Lolos tabata uzando di forma constante e credit cardnan di e muhe Colombiana te na momento di su aresto.

Ademas, di acuerdo cu e investigacion di Ministerio Publico, e homber a asesina y desmembra Londoño na New Jersey y a benta e restonan den riu Hudson.

E muhe a wordo mira pa ultimo biaha dia 25 di Juni, den marduga, ora cu e tabata cerando un negoshi cu el a adkiri den e ultimo simannan na New Jersey.

Tras di a wordo aresta, Lolos a sufri “un episodio medico”, cual e mester a wordo traslada na un hospital, unda cu el a keda bao di custodia di autoridadnan di e condado di Bergen. Ta spera cu e lo presenta dilanti husticia una bes cu e sali for di hospital.

Fuente: www.ntn24.com