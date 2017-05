80% di cliente a cumpli cu pago di number di auto

Pa loke ta e tema di number di auto, Departamento di Impuesto a yama un conferencia di prensa pa splica kico ta e cifranan te na e momento aki. Vocero di Departamento di Impuesto, Meverly Romano, a splica cu tin un total di 80% di e clientenan cu a cumpli cu e pago di belasting pa vehiculonan di motor. Di e 80% aki, 53% di e clientenan a cumpli cu e pago di e aña completo. 27% a cumpli cu e pago di e prome mita di aña 2017. Esey ta bisa cu mayoria di e clientenan a cumpli debidamente y pa cual tambe departamento di Impuesto ta hopi gradicido na e clientenan aki, pasobra nan ta demostra e responsabilidad pa belasting di vehiculonan di motor, pa nan mes y a demostra e responsabilidad cu nan ta carga na momento cu tin un vehiculo di motor y ta haci uzo di careteranan publico cun’e.

Banda di e 80% aki, logicamente por deduci cu 20% no a cumpli cu e pago di e belasting di vehiculo di motor. E 20% aki ta representa un total e 228 cliente cu no a paga nada mes pa loke ta trata aña 2017. E cantidad aki ta e grupo cu na e momentonan aki ta enfocando riba nan pa purba di motiva nan toch pa nan por cumpli cu e pago di e impuesto aki pa aña 2017.

Den cuadro di e incumplimento aki, pa loke ta trata e 20% cu falta, Departamento di Impuesto recientemente a saca un carta pa e clientenan aki. Nan a yama e carta aki “herinering motorrijtuigbelasting pasobra e ta un carta di recordatorio pa e cliente, caminda cu ta informa e cliente cu den administracion tin un suma riba nan nomber cu ta habri. Mientras tanto e clientenan a ricibi e carta aki caba y a bisa e clientenan kico ta e debe cu nan tin habri y tambe ta pidi e clientenan pa nan por haci e pago di e impuesto aki ainda dentro di 2 siman y e fecha final pa haci e pago di e debe cu nan tin, ta dia 29 di Mei, 2017.

Claro si e cliente a paga ora e haya e carta, e no mester worry mas cu esaki. Meverly Romano ta splica mas di e proceso di e carta cu ta bay wordo manda pa tur cliente cu tin un debe habri cu Departamento di Impuesto.

Den e carta tambe ta splica e cliente cu e por haci su pagonan na banco tambe, banda di paga na Departamento di Impuesto. Locual cu Departamento di Impuesto ta recomenda fuertemente, pasobra haciendo e pago na Banco, via e sistema online di cada banco ta miho ainda, pasobra e cliente no ta perde mucho tempo pa bay eynan, para den rij, prome cu e haci su pago. E clientenan ta wordo bisa tambe den e carta aki, cu nan tin dos siman pa haci e pago di e saldo cu nan tin awor aki habri y si despues di esey nan no haci e pago, nan ta bay riba e lista, di e candidatonan pa haya un cobransa adicional esta un naheffingsaanslag. Ley di Impuesto di vehiculonan di motor, a cambia fin di aña. Entrante 2017, ta duna departamento di impuesto e autoridad pa saca cobransanan adicional pa e clientenan cu no a haci pago. Awor aki, departamento di impuesto ta atendiendo e personanan cu no a haci pago. Pesey tambe a manda e carta di recordatorio pa tur e clientenan aki pa pidi nan ainda pa nan haci e pago no mas laat cu dia 29 di Mei. E ta hopi importante pa tene cuenta cu esey, pasobra despues di esey, Departamento di Impuesto lo bay cuminsa haci e preparacionnan, pa despues yega na e cobransanan adicional.

Esaki ta algo hopi importante. Segun Romano, na varios ocasion a splica caba di e consecuencianan ora cu ricibi un cobransa adicional. Cu e cobransa adicional tin un extra peso caminda cu e proceso di cobramento ta bay start y caminda cu Departamento di Impuesto ta bay uza tur instrumento cu e tin na man, pa purba di trece e placa aden. Esey ta encera, cu despues di un naheffingsaanslag, cu e cliente ta haya dos luna pa haci su pago ainda, despues di esey e ta bay haya un recordatorio, cu ainda ta dun’e algun dia mas. Despues di esey, si e cliente no ta cumpli, e proceso di cobramento ta sigui cu forsa di ley, unda cu por bin cu un orden di retencion riba su salario, Romano a splica.