6 dato positivo y negativo riba e Gobierno di Mauricio Macri

BUENOS AIRES, Argentina – Poco cos a genera mas polemica, mas cambio y mas protesta entre e argentinonan cu e medidanan economico di e presidente Mauricio Macri. E diagnostico ta ainda un incierto, pero esakinan ta 6 cifra cu ta permiti sa kico a mehora y cu no, desde cu el a yega na poder na December di 2015.

E Argentinonan ta biba den e dianan aki entre e incertidumbre y e speransa economico. 284 dia despues cu Mauricio Macri a asumi e presidencia tras un eleccion historico, e economia Argentina – e di tres mas grandi America Latina – ta den fase di diagnostico. Y algun sintoma no ta bon: tin keho cu e salarionan no ta alcansa. E aña aki, ta premira un recesion y e Gobierno ta aplica un severo ahuste na e tarifa di e servicionan cu ta preocupa e Argentinonan.

Macri sin embargo, ta papia di bon temponan pa bin. Y ta yega na e Asamblea General di Nacionnan Uni diamars, pregonando un cambio di tendencia cu, segun e, lo debolbe e prosperidad na Argentina.

E ta haci’e, por cierto, un siman despues di ricibi na Buenos Aires 1900 prestigioso empresario di mundo henter, durante e prome bishita oficial di Fondo Monetario Internacional (IMF) na Argentina den 10 aña.

Aunke e insatisfaccion y preocupacion a aumenta cu Macri, e mandatario ta sigui relativamente comodo den terminonan di aprobacion.

BBC Mundo ta resumi 6 cifra di un economia den crisis, cu, no obstante, ta pendiente di señalnan positivo.

Loke a empeora

1.Inflacion

Segun diverso encuestanan, e mayor preocupacion di e Argentinonan ta e inflacion, cu segun ciranan oficial y independiente, ta supera 40% anual.

Ma 2015. Segun agencianan priva, e alsa di prijsnan tabata di 25%, aunke e Gobierno di Cristina Fernandez, tabata calcula un cifra di 10%.

Expertonan ta atribui e aumento di e inflacion, vooral na dos politica promovi pa Macri.

Prome, e devaluacion di e peso den un 40% tras e levantamento di control di cambio. Y di dos, e fuerte aumento di tarifanan di gas, awa, coriente y transporte, cu den algun caso a wordo desafia den tribunalnan.

2. Desempleo

E desempleod di Augustus di 2016 tabata di 9.3%, segun e Instituto Nacional di Estadistica y Censo (INDEC), un entidad cuestiona gubernamental cu na November di 2015 a registra 5.9% di desocupacion.

E cifra di Augustus tabata e prome cu e Gobierno nobo a emiti, cu a bisa id a restructura e manera con ta obtene e cifra debi cu e administracion anterior supuestamente “no tabata transparente.”

Mas leu di e debate estadistico y politico, cu ta presente den cada mencion economico na Argentina, e incremento parce di ta nifica cu mey miyon di persona a perde nan trabao.

Macri lo papia dilanti e Asamblea General do Nacionan Uni diamars pregonando un cambio di tendencia cu segun e, lo debolbe prosperidad.

3. Pobresa

Cu un inflacion desborda y menos luga di trabao, ta di spera cu e cantida di Argentinonan cu no por paga nan cuenta, lo aumenta.

Esey ta loke e Observatorio di Deuda Social di e Universidad Catolico di Argentina, a reporta, cu a calcula un aumento di 5% di pobresa den e tres prome lunanan di e aña aki.

Cu esey, casi 35% di e Argentinonan ta wordo considera pober, un cifra cu ta contrasta of por lo menos, ta pone un entredicho un di e principal promesanan di campañ di e presidente: “pobresa 0.”

Loke a mehora

1. E deficit fiscal

Macri, cu apesar di loke ya nos a menciona, ta conta cu mas di 40% di aprobacion segun varios encuesta, cu ta bisa cu e frutanan di e ahuste ya a cuminsa na mustra.

Kisas e prome lo ta den e caha di Estado, cu ta relativamente mas ekilibra.

Aunke e cifra priminti di 3.3% di deficit fiscal respecto na PIB na 2016 no por wordo logra, 4.2% cu e Gobierno a proyecta e siman aki pa fin di aña ta menos cu 7% cu loke a caba aña pasa.

2. Creditos pa empresanan chikito y mediano

Hopi ta loke por considera bon noticia ainda tin cu wak, pues casi un aña despues cu e Gobierno actual a cuminsa, ta dificil haci interpretacion di e resultadonan.

Sin embargo, hopi a ricibi cu bon wowo e disposicion di 137 mil miyon di peso (mas of menos un 9 mil miyon dollar) pa impulsa e creacion y desaroyo di empresanan chikito y mediano, tambe conoci como pymes.

Pymes, cu segun Gobierno ta e “curason di e economia Argentino,” ta genera 70% di trabao priva formal den e pais, segun cifranan oficial. Y esaki lo ta e solucion di e desempleo y e caida di salario real di e Argentinonan.

3. Inversion

Na esaki por suma e inversionnan local y stranhero cu por parce ta den yega Argentina.

Segun Macri, den e Foro di Inversion y Negoshi di Argentina, siman pasa a concreta inversionnan pa mas of menos un 40 mil miyon di dollar.

Oficialismo ta atribui na e oleada di inversion na e confiansa cu ta genera e proceso nobo aki den e ambito internacional, unda cu Argentina tabata noticia na comienso di e aña aki pa e resolucion di e conflicto financiero cu e asina yama fondos buitre, un negociacion cu a duna Argentina e posibilidad di ricibi prestamo di exterior despues di 10 aña.

Cu e creditonan aki, e Gobierno ta spera den inverti den infrastrucura, salud y educacion. Esey, manera Macri ta bisa, lo debolbe Argentina na “e caminda di progreso.”

