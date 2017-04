Fundacion Rancho celebrando nan di shete aña di existencia

Dia 20 di April lo ta un dia grandi pa fundacion rancho pa cual aki Sr. Clifford Rosa, presidente di Fundacion Rancho ta splica.

Riba e fecha aki nan lo cumpli 7 aña di existencia, caminda cu nan ta trahando den Bario di Rancho, unda e trabao primordial ta pa eleva e parti di e bario y preserva nos historia y cultura.

Esey no tabata por si no a sali for di museo arkeologico, cu ta un parti esencial y tambe un palabra di gratitud pa Departamento di Cultura y Monumentenfonds. Ta dank nan nan sosten, cu awe nan ta den porta di celebracion di 7 aña di existencia.

Fundacion Rancho kier a extende un invitacion na tur interesadonan y sostenedornan y boluntarionan pa bini hunto dia 20 di April, unda cu na Centro di Actividad Rancho lo tin un anochi ameno, unda lo bay celebra e 7 aña di existencia na un manera tradicional. Nan lo trece un presentacion dilanti, reflehando e 7 aña di existencia, pero un parti importante ta cu Fundacion Rancho a wordo invita door di UNESCO Aruba, pa un workshop Intentionable Heritage.

Fundacion Rancho a bay Bonaire, representando Aruba, y e presentacion haci na Bonaire, nan lo presenta esaki pa e publico na Aruba pa duna un tiki contexto rond di nos herencia cultural, cual pa Fundacion Rancho, di cual boto miniatura ta hunga e parti mas importante y lo haci e presentacion rond di esey. E lot a algo interesante, ya cu lo motiva otro organisacionnan na Aruba, cu tin di haber cu historia cultural, herencia cultural pa asina nan tambe cumisna pone nan material disponibel, pa asina Aruba tin su inventario di coleccion di herencia cultural pa asina esey por wordo treci pa UNESCO y tambe despues pa hib’e internacionalmente.

Tur esaki pa dia 20 di April pa 7 or di anochi, na Centro di Actividad Rancho y cu un sistema ameno cu nan ta presenta nan actividadnan. Tambe nan kier haci algun anuncio pa e siman di celebracion. Cu hopi placer nan ta anuncia cu nan lo tin bishita di Gobernador di La Guajira, Sr. Wilmer Guerra cu a wordo poni como gobernador door di Presidente Santos di Colombia.

Fundacion Rancho cu sumo placer nan ta traha ariba e agenda, pa asina e bira un bishita hopi special caminda cu sigur e comunidad Guajiro y tur interesadonan, sigur lo ta un momento hopi special unda nan lo tin mas di un momento pa encuentro. E prome encuentro na Aruba lo ta dia 27 cu ta Dia di Rey, pa asina hunto cu Departamento di Cultura por inicia un proceso.

Lo bay tin mas actividad en conexion cu e celebracion di 7 aña, esaki ta un parti di dje. Tambe nan a trece dilanti cu dia 28 di April lo tin un encuentro na Museo Historico, unda cu ta invita tur prensa y invitadonan, caminda e Gobernador lo trece informacion dilanti pa e comunidad di Aruba, y e comunidad Guajiro y tur otro interesadonan. Dia 29 di April tambe lo bay tin un presentacion na Centro di Actividad Rancho, y esey tin di haber cu un presentacion for di Bonaire, cu Sra. Xiomara Frans- Muller cu lo trece mas informacion tambe tocante di un historia cu tin di haber cu Sugar Nando Boy cu ta un boxeador legendario cu a biba den e area di Rancho y esaki ta un otro parti cu lo tin atencion di Fundacion Rancho. Dia 29 lo tin un presentacion tambe tocante Zeilen op School. E lo bay ta un weekend hopi activo, segun Sr. Clifford Rosa.

Dia 1 di Mei, lo bay tuma luga e prome careda di boto miniatura dilanti di Cas di Gobernador, bou di e gazebo unda lo celebra cu tur e doñonan di boto y personan cu ta bin mira e evento, cual ta bira e prome careda pa 2017 di boto miniatura. Asina Sr. Clifford Rosa, di Fundacion Rancho a splica.