5 recomendacio pa combati e circulo vicioso di no por drumi y revisa e celular (y viceversa)

Bo no por drumi. Y na luga di dal tanto buelta riba bo cama, bo ta prefera di revisa bo telefon pa distraebo, sperando pa concilia e soño.

El a yega di pasabo?

E problema ta cu, segun diverso estudio cientifico, esey por ta contraproducente.

Ta sano drumi cu un smartphone?

Insomnio por empeora pasobra e luz cu e celularnan ta emiti tin consecuencianan biologico, manera e prolongacion di e tempo necesario pa keda drumi. Y e falta di soño ta baha e nivel di alerta di e organismo e dia siguiente, loke ta afecta nos capacidad pa presta atencion, pa resolve problema y tuma decision.

Pero no desespera, medidanan por wordo tuma pa modifica e circulo vicioso aki.

Cinco conseho pa evita perde soño

1. Bisa ayo na bo dispositivo electronico un ora prome cu bo bay drumi.

Un investigacion realisa pa e Scol di Medicina di Harvard, na Merca, a revela cu esnan cu ta lesa un buki electronico, tin mester di 10 minuut mas pa nan keda drumi, compara esnan cu ta recuri na e bukinan di papel.

Tambe ta produci menos melatonina y ta experimenta un retraso di 90 minuut pa duna inicio na e proceso aki.

E melatonina ta fundamental, ya cu e ta e hormoon cu ta induci e ciclo natural di soño. Si den un principio e ta absolutamente imposibel pa bo logra mantene bo mes leu di e mobiel prome cu bay cama, e ora…..

2. Conserva distancia.

Un di e principal rasonnan cu ta lucha pa splica e inconveniencia di un di e dispositivonan electronico prome cu drumi, ta hustamente cu e produccion di melatonina ta wordo afecta pa e luz intenso di e aparatonan aki.

Asina cu pa disminui e efectonan perhudicial di e luz aki, tablet y smartphones, mester ta 35 cm for di e cara, segun un estudio realisa pa Mayo Clinic di Merca, ta recomenda.

Adicionalmente, ta necesario disminui e intensidad di e luz di e screen.

3. Ora bo bay drumi, evita e tentacion…

Laga tur dispositivo electronico den otro camber. Ta mas dificil pa bo wak si bo tin cu lanta for di cama y bay busca nan.

Un encuesta realisa pa e Fundacion Nacional di Soño na Merca, a revela con telefonnan inteligente ta interferi cu e patronchinan di soño.

22% di e participantenan a confesa cu ora e bay drumi cu mobilnan cendi den camber. 10% a reconoce cu nan ta lanta varios anochi pa siman debi na e dispositivonan.

Segun e sondeo, mientras mas dispotivio ta wordo uza pa e participantenan, mas dificultad nan tabata tin pa keda drumi y permanece asina e resto di anochi.

4. Si bo lanta den anochi, purba di evita e tentacion.

Na luga di stretch bo man di manera automatico pa coy e celular, cu ta descansa riba e mesa di anochi, pa sa kico a pasa den e ultimo oranan, no move.

Cala rosea y cuminsa “canta” den bo cabes parti di e cancion cu mas bo gusta. Bolbe “canta” e biahanan cu ta necesario pa bo purba di drumi di nobo.

Wak pa e prome reaccion dibo no ta pa revisa bo mobil.

5. Ignora, ignora y ignora…

….e notificacionnan di e diferente aplicacionnan cu constantemente ta bombardea bo celular a lo largo di dia.

Larry Rosen, profesor di psicologia di e Universidad California State, ta recomenda haci’e progresivamente.

Mester cuminsa pasando 15 minuut sin mira e screen di e telefon. Despues di varios dia, aumenta e periodo di tempo aki te ora cu e yega un ora.

Fuente: http://www.bbc.com/Salud

