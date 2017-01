36 empleado a ricibi premio di Servicio di Cliente 2017

Caribbean Palm Village Resort recientemente a reconoce e recipientenan di su Premionan di Servicio di Cliente di 2017, durante un lunch special cu a wordo ofreci pa gerencia na Sweet Peppers restaurant.

Anualmente e premio ta bay na e departamento cu e nivel mas halto di satisfaccion di huesped, segun evaluacionnan di huespednan cu a bishita e resort durante e aña; e premio a wordo diseña pa miembronan di e hunta di directiva Dr. Craig A. Zendzian y Dan Maloof na 2012 y ta basa riba e encuestanan semanal cu ta wordo completa pa e huespednan, yudando pa determina e nivel di excelencia di servicio, ofreci pa tur departamento.

Na cuminsamento di tur aña cada departamento ta entrega nan metanan anual cual e gerente y empleadonan di Palm Village Resort ta dedica nan mes pa logra. E metanan aki ta wordo tuma na cuenta pa e hunta di directornan ora cu nan ta scoge e departamento cu ta ricibi e “Premio di Satisfaccion di Servicio di Cliente.”

Cooperacion y compromiso pa mehora servicio ya caba duna pa e empleadonan ta e motibonan principal tras di e exito di e propiedad, su ambiente caluroso y experiencianan amabel cu ta wordo raporta pa e huespednan durante nan estadia.

E premio di e aña aki a wordo comparti entre e Customer Service & Yield Department (CSYD) y a departamento dedica di Housekeeping.

Daisy Gomez di Customer Service & Yield, y Cristina Galindo, Executive Housekeeper, a ricibi e premionan na nomber di nan departamento. Dr. Zendzian a gradici e 36 empleadonan pa nan dedicacion na excelencia y a bisa cu pa e di 4 aña consecutivo, e evaluacion general di e huespednan cu a completa e encuesta a indica nan experiencianan como “above and beyond their expectations.” Tambe nan a declara den nan remarkenan cu Caribbean Palm Village Resort ta nan “cas leu di cas” ora nan ta bishita e Caribe.

Un plakkaat di muraya situa den e area di recepcion na Caribbean Palm Village Resort orguyosamente ta inclui e recipientenan di e premio tur aña. Adicionalmente, tur miembro di e departamento ganador ta ricibi un broche conmemorativo cu ta honra nan esfuersonan. E competencia entre e departamentonan pa wordo nombra como e recipiente di e premio a aumento den transcurso di e añanan, haciendo e ceremonia di premiacion sumamente special pa tur hende.

Robert y Ann Yorks hunto cu Roger y Linda Brooks, como tambe doño y huespednan invita, a presencia e ceremonia y a representa e miembresia.