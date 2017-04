WHO: 325 miyon di hende tin hepatitis

Mas of menos 325 miyon di persona rond mundo ta biba cu un infeccion cronico di hepatitis B of C y poco lo sa, segun cifranan publica diabierna pa e Organisacion Mundial di Salud.

Segun WHO (World Health Organization), cu ta pidi un plan global pa lucha contra e enfermedadnan viral aki, “mayoria di e poblacion aki no ta someti na analisis y no tin acceso na tratamento” pa loke cu “miyones di persona” ta core riesgo di desaroya un enfermedad cronico of un cancer cu ta causa morto.

E virus di hepatitis ta mata 1,34 miyon di persona pa aña, “un cifra comparabel na e mortonan causa pa tuberculosis y AIDS,” segun WHO.

“Sin embargo, mortalidad causa pa hepatitis ta halto (+22% entre 2000 y 2014), mientras cu morto provoca pa tuberculosis of AIDS ta bahando,” dr. Gottfried Hirnschall, director di e programa contra hepatitis na WHO a destaca.

Solamente un 9% di e enfermonan di hepatitis B sa cu el a haya e malesa, segun WHO. Respecto na hepatitis C, un 20% di e enfermonan conoce su afeccion.

Na 2015, cerca di 1,75 miyon di persona a wordo infecta pa e virus di hepatitis C (HCV), elevando na 71 miyon e number total di personanan cu ta biba cu HCV.

Ademas WHO ta calcula cu 257 miyon di persona ta biba cu e virus di hepatitis B (HBV).

E ciudad Brasileño di Sao Paulo, ta alberga di dia 1 pa dia 3 di November, un cumbre mundial contra hepatitis, organisa conhuntamente pa WHO, Brasil y e aliansa mundial contra hepatitis.

Fuente: http://www.semana.com