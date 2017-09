289 especie a crusa Pacifico a despues di tsunami na Hapon

PORTLAND, Oregon – Despues di e tsunami cu a asota parto oost di Hapon, dia 11 di Maart, 2011, mas di 280 especie marino costero a wordo registra na e otro banda di Pacifico, un oceano cu nan a atravesa wanta na diverso escombro, genera tras di e terremoto di magnitud 9,1 (e mayor di e historia di e pais Hapones), segun un estudio nobo a revela cu actualmente a keda publica den Science.

E tsunami provoca pa e terremoto a yega na supera 38 meter di haltura y a ranca varios obheto for di costa te riba lama habri, for di pidanan chikito di plastic pa waf of barconan di pesca. James T. Carlton, profesor emerito den ciencia marina di e Universidad di Williams, y su coleganan a evalua den e estudio aki, e diversidad ecológico den mas di 600 pida di sushi cu a atravesa e Oceano Pacifico cu e tsunami.

For di Fukushima pa Portland

Mayoria di e desechonan cu a transporta tur e especienan aki te na puntonan di e archipielago di Hawaii of e costa west Mericano, tabata materialnan artificial cu parce di ta no degradabel, di cual ta constitui un di e principal formanan cu sernan humano ta contribuyendo na e dispersion di especienan costero y por lo tanto na su supervivencia transoceanico.

Den e restonan aki a logra documenta 289 especie procedente di Hapon, incluyendo macroinvertebradonan, microinvertebradonan, protista y pisca. Sin embargo, dado cu hopi di e especienan aki a wordo haya den un solo piesa di sushi, e autornan ta calcula cu e cantidad real di e especienan cu a crusa Pacifico abordo di un pida sushi, ta hopi mas halto.

