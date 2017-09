24ora.com no por a prueba nada den corte contra Ralph Maduro

24ora a argumenta cu nan tin prueba cu ta compromete Ralph Maduro y Otmar Oduber den negoshinan y cu el a wordo complaci, di bisa cu nan tin prueba. Diripiente 24ora.com no por a presenta ningun documento pa substancia nan acusacionnan den nan articulo.

Durante e caso, 24ora.com na varios ocasion a bay den un historia pa purba haya un link entre Otmar Oduber y Ralph Maduro, algo cu ningun momento por a keda proba. Na mes momento a purba di cuestiona e hecho cu e partner di Maduro ta den hunta di directiva di Arubus y cu esaki a purba di beneficia su amigo di bida. E punto aki Maduro a indica cu ningun momento el a wordo beneficia, pasobra prome cu e partner a drenta den e hunta di directiva, ya caba Maduro tabata traha cu Arubus of cu clientenan di Arubus cu ta esunnan cu realmente ta paga e printing di e producto.

Den e caso aki dirpiente 24ora a purba di papia di mal interpretacion di parti di Maduro. Segun Maduro, e articulo di 24ora tabata indica claramente of tabata purba di enfoca cu e ex Minister ta su socio y aki ta caminda cu e portal di noticia ta bisa cu ta un mal interpretacion di e noticia esaki ta. A purba di papia di interpretacion di e palabra cu nan a skirbi den e articulo y ta tratando awor di enfoca riba e punto aki, haciendo como sifuera ningun momento a bisa cu e dos amigonan ta socio di otro.

Durante e caso a purba argumenta cu Maduro a wordo enrikeci pa via di Otmar Oduber, algo cu ningun momento ta e caso y 24ora no por prueba esaki pasobra ningun momento esey tabata e caso. Mas ainda hasta despues cu Oduber no tabata Minister, e compania di imprenta di Maduro, ainda a sigui haya trabou for di Gobierno y otro departamentonan di Gobierno cu ta indicacion cu ningun momento el a wordo faboreci door di su amigo, pero Maduro a duna ofertanan mas economico cu otro compania y ta door di esaki e ta haya e trabou.

Den e caso a papia cu e compania di imprenta di Maduro, ta un gasto grandi pa Arubus. Maduro a indica cu anteriormente Arubus tabata paga un suma di entre 8500 mil pa 12 mil florin pa cada bus. Printshop a kibra e monopolio y baha e gasto pa asina mas empresa drenta. E cliente tin e escogencia pa dicidi cu cua compania ta traha. Tin 5 compania ta duna servicio di print cu ta traha cu Arubus. Pa aña bo ta papia di un averahe di 65 mil florin pa aña pero no ta Arubus ta paga esaki, pero e cliente cu ta scoge cua compania di print e kier traha cun’e ta paga pa imprimi loke ta keda poni riba e bus. Algun cliente ta scoge Printshop y otronan ta scoge pa otro empresa. Un compania cu un gasto di 10 miyon florin pa aña (Arubus) y personal di 7 miyon pa aña y apenas 60 mil florin ta loke ta bay destina na Printshop no por ta e gasto di mas halto di Arubus. E acucasacionnan aki di 24ora ta loke ta cosnan cu no ta realistico.

E abogado di 24ora.com kende a mira den ki direccion e caso ta bayendo, a purba di bin cu un strategia di bisa cu no a acusa Maduro, a bin di purba di mustra un link di

amistad y partnership cu tin entre Maduro y Oduber y como prensa mester habri wowo di comunidad cu ta mustra cu por tin cierto forma di faboritisimo, pero esey no ta e loke e pagina web aki kier a bisa. E abogado di 24ora.com a purba di cambia e articulo cu a sali argumentando cu prensa mester tin cierto libertad pa trece cierto cosnan dilanti.

Dia 20 di September lo tin e sentencia den e caso aki.