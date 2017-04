23 morto den protesta na Venezuela te awor aki

CARACAS, Venezuela – E protestanan di dialuna na Caracas y otro localidadnan di e interior di e pais, a laga dos morto mas, loke ta eleva e cifra di morto pa 23 durante e manifestacionnan di e ultimo tres simannan na Venezuela.

Jesus Sulbaran tabata empleado di e gobernacion di Merida y a muri a consecuencia di un tiro cu el a ricibi na su nek. Sulbaran tabata forma parti di un marcha realisa pa oficialistanan na fabor di e Gobierno y otro cuater persona a sufri di heridanan pa e mesun causa den e ciudad suroccidental di Merica, capital di e estado homonimo. E informacion a wordo duna pa e defensor di pueblo, Tarek William Saab, na e canal di noticia, Globovision.

Na e mesun luga, un hoben universitario a wordo herida na su cabes door di un tiro, durante un manifestacion contra e Gobierno di e presidente Nicolas Maduro, cu a wordo ataca pa supuesto siguidornan di Gobierno arma, conoci como ‘colectivonan’, e presidente di e Colegio de Medicos di Merida, Alexis Torres, a bisa Associated Press.

“Tabata un combati casi di curpa pa curpa. E tiponnan aki, arma cu cuchiu y cu armanan di candela ta drenta tirando tur hende. Nan ta hinca nan mes den cas, kibrando auto,” Torres a indica ora el a relata e accionnan cu e supuesto siguidonan di Gobierno a realisa, contra e protesta opositor.

Tambe, durante un protesta den e estado suroccidental di Barinas, Renzo Rodriguez Roda, di 54 aña a fayece, door di un tiro cu el a ricibi na su pecho, Fiscalia Generla a anuncia den un comunicado cu nan a difundi riba nan webpage.

E ex presidente di Republica Dominicana, Leonel Fernandez, integrante di e grupo cu ta den dialogo entre Gobierno y oposicion, a reuni dialuna anochi cu Maduro como parti di un esfuerso pa nan reanuda e combersacionnan promovi pa UNASUR pa acorda solucionnan na e crisis.

Fernandez a yega na e palacio presidencial, compaña pa e canciyer Delcy Rodriguez y su ruman homber y alcalde di e municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodriguez, kendenan a fungi como representantenan di Caracas den e tentativanan anterior di reactiva e proceso. No a duna detayenan di e encuentro aki.

E reunion a tuma luga un dia despues cu Maduro a destaca e necesidad di renoba e esfuersonan di e Gobierno pa bolbe na mesa di dialogo, tranca desde December, mey mey di acusacionnan mutuo di incumplimento di acuerdonan preliminar.

Oposicion a descarta cualkier acercamento na Maduro y a anuncia cu nan lo sigui riba caya te ora cu e Gobierno convoca eleccion, habri unc anal humanitario pa alimento y remedi, libera esnan cu nan ta considera como presonanpolitico y respeta Congreso.

Oranan prome, bao di un solo cayente riba Caracas, decenas di miles di opositor a reuni a lo largo di Altamira, oost di e autopista principal di e capital Venezolano y a transforme den un parke pa hunga carta y domingo, lesa buki, improvisa picnic y descansa, protehi pa parasol y bandera.

“Mi ta aki luchando pa mi yiunan y pa e futuro di e yiunan di mi yiunan,” Juan Carlos Bautista, un comerciante di 48 aña, a afirma na The Associated Press, mientras cu nan tabata hunga un partido di domino contra cinco otro persona, sinta riba e asfalt. El a sigura cu e lo keda sinta eynan e oranan cu ta necesario pa protesta contra e Gobierno.

Durante e protesta, cu a wordo extendi pa mas di shete ora, a registra algun evento aisla di violencia ora cu algun manifestante cu caranan tapa cu tela, a enfrenta varios decenas di polis cu piedra y otro obhetonan contundente, ora cu e ultimo a manta gasnan lagrimogeno pa dispersa nan. E manifestantenan a kima dos vehiculo di e coporacion estatal electrico.

E vicepresidente di e partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, a descarta dialuna atardi e posibilidad cu lo tuma luga eleccionnan general manera cu oposicion y a bisa na prensa: “Nicolas no ta bay, pero e derecha no lo bolbe bay goberna e pais aki nunca mas.”

E marcha c uminsa tempo despues cu a informa oficialmente riba fayecimento di un empleada di unc linica priva tras di ricibi golpi durante un marcha oficialista, Almelina Carrillo, di 47 aña, kende a muri diadomngo den un hospital di e centro di Caracas ora cu el a wordo ingresa dia 19 di April, despues di a wordo golpia na su cabes pa un boter di awa ijs manda for di un edificio, e minister di Relacionnan Interior, mayor general Nestor Reverol a skirbi riba su cuenta di Twitter. E muhe tabata observa e paso di un marcha oficialista den e centro di e capital.

Como rechaso na e protestanan di dialuna, Maduro a afirma diadomingo cu e no lo rindi “ante e forsanan di oligarquia.”

E tensionnan politico a intensifica despues di dos sentencia cu Tribunal Supremo di Husticia a emiti na fin di Maart caminda cu nan a asumi e atribucionnan di e Asamblea Nacional y a limita e inmunidad di e legisladornan. Aunke e maximo tribunal, acusa di ta wordo controla pa Gobierno, a reverti e fayonan, e protestanan no a stop.

Fuente: Associated Press