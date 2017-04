23 mil exstudiante ta wordo busca pa paga debe

DEN HAAG – Miles di ex studiante cu debe di estudio, actualmente ta wordo busca pa Dienst Uitvoering Onderwijs. Nan tin ainda un debe habri di un total di 80 miyon euro.

E cancelacion di un debe di estudio ta obligatorio, pero no ta tur ex studiante ta bay di acuerod cu esaki. DUO ta bisa cu tur cos lo wordo haci pa asina nan por paga nan debe.

Ningun ex studiante lo bay scapa di esaki, e instancia a sigura, tampoco e debedornan cu ya pa varios aña a sa di scapa. Pesey tin un team special a wordo traha pa asina por spoor esnan cu a somenta for di e radar, por ehempel via social media.

Incassobureau

Hopi di e ex studiantenan cu no por worod haya ta den exterior. Nan ta rond mundo. Cu paisnan manera Belgica, Alemania, Inglatera, Corsou y Aruba, DUO ta traha conhuntamente.

“Nos ta haya, danki na un intercambio di dato di adresnan di ex studiantenan cu ta biba den un di e paisnan aki,” vocero Tea Jonkman a splica.

“Mi tin un debe di estudio, pero ami nan no ta haya”

Michel y Sarah (no ta nan berdadero nomber) tin un debe di estudio, pero no kier (voorlopig) paga esaki. Ambos ta den exterior y nan no a wordo haya pa DUO. “Den un mundo perfecto mi tin un trabao cu ta paga bon,” Michel ta haya.

Den e paisnan aki DUO por schakel in hasta incassobureaus. “Nos ta tuma contacto un biaha mas cu ex studiantenan, pa asina bin na acuerdonan riba e pagonan. Si e hendenan no reacciona, nos lo acudi na un incassobureau internacional.” E costonan extra lo wordo poni riba cuenta di e ex studiante.

Registro di deteccion

Si un ex studiante ta den un pais caminda cu DUO no tin acuerdo cun’e, huridicamente ta imposibel pa yega na e datonan personal. E ora e ex studiante cu e debe por wordo poni riba un lista di señalamento. “Si bo kier renoba bo paspoort, e embahada Hulandes por nenga esaki. Bo por verleng bo paspoort ora cu bo a paga bo retraso.”

E por dura un rato prome cu un hende por wordo scogi na e manera aki. Un ex studiante apenas lo wordo poni riba e lista di retraso di pago, si tur otro metodonan di solucion faya. “Nos no kier bay pone algo riba un ex studiante.”

E ultimo remedio cu Duo tin ta e registro di deteccion. “Si bo bay biaha, bo por wordo gepik pa douane na Hulanda. Biahamento e ora no lo ta posibel te ora cu bo cuminsa cu e cancelacion di bo debe di estudio.” Cu tur e medidanan aki aña pasa DUO a detecta 17 mil studiante cu mester paga bek nan debe di estudio. Esey a genera por lo menos un 30 miyon di euro.

Bay biba den desierto

“Si un ex studiante bay y no ta laga tende mas di dje, no ta nifica cu e ta haya un kwijtschelding di su debe, of cu e debe a wordo poni riba un halt y cu e lo por cuminsa paga te ora cu e haya gana,” Jonkman a adverti. “Nos tin un rosea largo. Esey ta si en caso bo bay biba den desierto y nunca mas bo regresa. Pero e ora bo tin un otro rason, cu un debe di estudio, mi ta pensa.”

Parce cu cientos di miles di studiante no por paga bek nan debe den e terminonan di cancelacion. E cantidad a aumenta fuertemente. Segun DUO, e entrada di e studiantenan aki ta abao. Esey ta posibel despues di e crisis di 2008, caminda cu novatonan tabata gana relativamente poco. Tambe desempleo entre hobennan ta halto.

Fuente: RTL Nieuws