2 sospechoso ekstraditá pa USA

WILLEMSTAD – Kòrsou a ekstraditá awe, 12 di yüli 2017, dos persona pa Estádos Unídos, nan ta M.L.D. (8 mei 1966, Repúblika Dominikana) i K.M.H. (22 yanüari 1959, Líbano. Tabata funshonarionan di Divishon Kriminalidat organisá di KPC ku a hasi e entrega di e dos sospechosonan na Hato na funshonarionan di US Marshalls di Estádos Unídos.

M.L.D. a subi avion pa Miami riba un vuelo di American Airlines, kustodiá pa US Marshalls. K.M.H. a subi riba un avion pa Merka ku a yega aki spesial pa hib’e èrport JFK na New York.

A detené L.D. dia 2 di yüli 2015 I K.M.H. dia 25 di mart 2016, pendiente pa e ekstradishon.

Tabata Korte Komun di Hustisia ku dia 3 di novèmber 2015 a konsehá positivo riba e petishon di ekstradishon dor di Estádos Unídos. L.D. a bai kasashon kontra e desishon. Hoge Raad a rechasá sinembargo su petishon sinembargo dia 21 di mart 2017.

Korte Komun di Hustisia a disidí den kaso di K.M.H. positivamente dia 21 di yüni 2016 riba e petishon di ekstradishon. El a bai kasashon na Hoge Raad. Su petishon a keda rechasá dia 18 di aprel 2017.

Gobernador di Kòrsou finalmente a disidí ámbos petishon komo akseptabel dia 22 di yüni 2017.

Ámbos sospechoso ta sospechoso den kasonan diferente. Nan ta ser sospechá di konspirashon i/òf intento pa distribuí/eksportá/importá droga ilegal. H. ta tambe ko-sospechoso di R.K., R.K. i G.F. ku dia 15 di febrüari 2017 a keda ekstraditá pa Merka.