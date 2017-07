14 aña di castigo den caso penal Doussie

ROTTERDAM, Hulanda – Corte na Rotterdam a condena 4 homber pa nan envolvimento den transporte ilegal di un gran cantidad di cocaina via e waf di Rotterdam. E 4 sospechosonan a haya castigonan cu ta varia di 3 pa 14 aña.

E sospechoso principal, un ex trahado di Douane, a haci su mes culpabel door di a laga droga pasa via e waf na Rotterdam. A base di pago di sumanan grandi di placa, e trahado di Douane a percura pa e containernan cu tabata tin e droga aden, no wordo controla na momento di yegada di esaki na e waf. Door di esaki, e importacion di cocaina a wordo facilita fuertemente. Fuera di esey, e sospechosonan a wordo haya culpabel cu labamento di placa cu e soborno y tambe e importacion di e droga.

Corte a cay pisa riba e soborno di e trahado di Douane y a parti castigonan halto pa esaki. Mas ainda, pasobra e soborno a wordo enfoca riba un cantidad grandi droga cu ta drenta Hulanda. Tabata e trabao di e Douanero pa por proteha e fronteranan di e pais y net door di esaki a mina e siguridad di e puerto.

Riba dje, el a daña e bon nomber di e waf di Rotterdam, cu porcierto ta un di e wafnan mas grandi na mundo y cu su fama y prestigio ta un orguyo pa e ciudad aki.

