12 bombero a haya nan mes envolvi den lucha pa remove renchi for di parti priva di homber

Lubida costonan halto y falta di taxi, Bispo di aña por ta hopi mas pio ora cu un homber na Kuala Lumpur a haya su mes ora cu el a pas’e cu algun miembro di bombero, tur cu un reto cu un trabao imposibel pa remove un renchi di metal for di su parti priva.

Algun hende gusta pone un renchi (of 13) riba na parti priva, pero hopi biaha e no caba den un accidente doloroso. E ultimo victima a pasa for di 9’or di anochi riba bispo di aña pa 2’or di marduga aña nobo, cu 12 miembro di bombero, tur concentrando riba su parti priva.

“Normalmente den casonan asina, mester yama nan pasobra facilidadnan medico no tin e hermentnan necesario pa remove un renchi for di partinan priva,” segun chief operations officer di e Departamento di bombero, Samsol Maarif Saibani, a conta The Star Online.

E renchi eventualmente a wordo removi for di e homber, den su 30, cu uzo di un power tool hopi preciso. Con exactamente su parti a wordo atrapa den e renchi, ainda ta desconoci y probablemente e lo keda asina.

Fuente: https://www.rt.com