100 preso di alto riesgo a scapa durante horcan Irma

BRITISH VIRGIN ISLANDS – Mas di 100 preso di alto riesgo a huy durante cu horcan Irma tabata golpia British Virgin Islands, e vice minister di Asuntonan Exterior di Reino Uni, Alan Duncan a confirma.

Duncan ta cualifica e hecho como un “menasa serio.”

E Gobierno Britanico a manta marina pa e teritorio den Caribe diabierna, pa “proteha e gobernador.” Mientras cu e Minister di Asuntonan Exterior Britanico, Boris Johnson, ta biahando pa e zona, despues di e criticanan di e respuesta di e Gobierno di London, tabata “demasiado lento.”

Mas di 500 mil ciudadano Britanico tabata den e caminda di Horcan Irma, Alan a bisa, kende a confirma cu cinco persona a fayece eynan y cuater na Anguila.

Turks & Caicos tambe a sufri varios daño cu e paso di e horcan.

Aunke e mayoria di e teritorionan di ultramar ta autonomo, e Gobierno Britanico ta responsabel di su defensa y siguridad, loke ta inclui e proteccion frente e desasternan natural.

Dirigiendo na e Parlamento, Alan a bisa cu tabata tin 997 solda den e region y 47 polis cu a wordo manda pa e islanan.

Criticanan na e Gobierno Britanico

E biahe di Johnson ta sigui e criticanan di e poblacion den Caribe y varios legislador, cu a acusa e Gobierno di no responde asina lihe manera Francia y Hulanda den e emergencia causa pa Irma.

Pero e Gobierno a rechasa e acusacionnan, insistiendo cu e despliege for di diahuebs den Mounts Bay, un barco di e Forsa Real Auxiliar (RFA), a wordo planea pa lidia cu e desaster natural.

Ademas un otro barco, HMS Ocean, a yega Caribe for di Gibraltar pa proporciona ayudo.

E Gobierno a priminti un pakete di ayudo di 42 miyon dollar.

